https://ria.ru/20211225/dtp-1765489645.html
В Мордовии более 20 автомобилей столкнулись на трассе
В Мордовии более 20 автомобилей столкнулись на трассе - РИА Новости, 25.12.2021
В Мордовии более 20 автомобилей столкнулись на трассе
Четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей в Мордовии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:47
2021-12-25T18:47
2021-12-25T18:47
происшествия
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей в Мордовии, сообщает МВД по республике."Двадцать пятого декабря в 13.10 на 1 км автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей, в том числе автомобиля пожарной службы", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 4 человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.В свою очередь, ГИБДД Мордовии обратилось к автолюбителям с просьбой не выезжать без необходимости на загородные участки автодорог в связи со сложными погодными условиями - на всей территории республики и за ее пределами наблюдается сильный ветер, метель, гололёд, плохая видимость на дорогах. На отдельных участках вводятся ограничения движения для большегрузов и автобусов.
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происшествия, республика мордовия, россия
В Мордовии более 20 автомобилей столкнулись на трассе
В Мордовии четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости.
Четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей в Мордовии
, сообщает МВД по республике.
"Двадцать пятого декабря в 13.10 на 1 км автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей, в том числе автомобиля пожарной службы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в массовом ДТП пострадали 4 человека, которые с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
В свою очередь, ГИБДД Мордовии обратилось к автолюбителям с просьбой не выезжать без необходимости на загородные участки автодорог в связи со сложными погодными условиями - на всей территории республики и за ее пределами наблюдается сильный ветер, метель, гололёд, плохая видимость на дорогах. На отдельных участках вводятся ограничения движения для большегрузов и автобусов.