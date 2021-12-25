https://ria.ru/20211225/buryatiya-1765436915.html
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения - РИА Новости, 25.12.2021
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Улан-Удэ сняли режим ЧС регионального значения, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T04:58
2021-12-25T04:58
2021-12-25T04:58
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. В Улан-Удэ сняли режим ЧС регионального значения, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики.Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления были снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу."В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ… Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.
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происшествия, улан-удэ
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения
В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенный из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости.
В Улан-Удэ
сняли режим ЧС регионального значения, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления были снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу.
"В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ… Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.