https://ria.ru/20211225/buryatiya-1765436915.html

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения - РИА Новости, 25.12.2021

В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения

В Улан-Удэ сняли режим ЧС регионального значения, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T04:58

2021-12-25T04:58

2021-12-25T04:58

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. В Улан-Удэ сняли режим ЧС регионального значения, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики.Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления были снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу."В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ… Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.

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улан-удэ

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происшествия, улан-удэ