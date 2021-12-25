Правительство выделит средства на инфекционную больницу в Пермском крае
Правительство выделит миллиард рублей на новую инфекционную больницу в Пермском крае
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России выделит 1 миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы. На эти цели будет выделен один миллиард рублей. Поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион 9 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что клинику планируют возвести к 2023 году, а еще 200 миллионов рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра.
Кроме того, в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" студенты получат возможность проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Также по итогам поездки Мишустин дал поручение выделить средства на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря.
"Также правительство выделит региону необходимое финансирование для завершения в 2022 году переселения жителей города Березники из аварийного жилья, признанного таковым в результате техногенной катастрофы на руднике ПАО "Уралкалий" в 2006 году", - добавляется в сообщении.