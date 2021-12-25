https://ria.ru/20211225/bolnitsa-1765446171.html

Правительство выделит средства на инфекционную больницу в Пермском крае

Правительство выделит средства на инфекционную больницу в Пермском крае - РИА Новости, 25.12.2021

Правительство выделит средства на инфекционную больницу в Пермском крае

Правительство России выделит 1 миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае, такое поручение дал премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T10:10

2021-12-25T10:10

2021-12-25T10:10

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уралкалий

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России выделит 1 миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что клинику планируют возвести к 2023 году, а еще 200 миллионов рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра.Кроме того, в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" студенты получат возможность проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Также по итогам поездки Мишустин дал поручение выделить средства на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря."Также правительство выделит региону необходимое финансирование для завершения в 2022 году переселения жителей города Березники из аварийного жилья, признанного таковым в результате техногенной катастрофы на руднике ПАО "Уралкалий" в 2006 году", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211223/kapremont-1765111752.html

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общество, пермский край, правительство рф, уралкалий, михаил мишустин, россия