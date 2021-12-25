https://ria.ru/20211225/bank-1765432198.html
Чем опасен мобильный банк в смартфоне
Эксперт рассказал, чем может быть опасен мобильный банк на смартфоне - РИА Новости, 25.12.2021
Чем опасен мобильный банк в смартфоне
Использование мобильного банка может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет-преступников, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Интеллектуальные РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T03:18
2021-12-25T03:18
2021-12-25T11:26
технологии
евгений кашкин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Использование мобильного банка может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет-преступников, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Приложения крупнейших банков страны в целом отвечают современным требованиям безопасности. Однако основную проблему представляют не сами приложения, а действия преступников и доверчивость пользователей.Важно помнить о том, что банк никогда не попросит вас перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Так действует только система фишинга: преступники создают зеркало официального приложения или сайта и крадут данные клиента, поясняет специалист.Желательно регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, так как их могут элементарно подсмотреть злоумышленники, отметил эксперт.
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технологии, евгений кашкин
03:18 25.12.2021 (обновлено: 11:26 25.12.2021)
Эксперт рассказал, чем может быть опасен мобильный банк на смартфоне
Эксперт Кашкин предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Использование мобильного банка может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет-преступников, рассказал агентству “Прайм”
доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин
.
Приложения крупнейших банков страны в целом отвечают современным требованиям безопасности. Однако основную проблему представляют не сами приложения, а действия преступников и доверчивость пользователей.
Важно помнить о том, что банк никогда не попросит вас перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Так действует только система фишинга: преступники создают зеркало официального приложения или сайта и крадут данные клиента, поясняет специалист.
Желательно регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, так как их могут элементарно подсмотреть злоумышленники, отметил эксперт.