https://ria.ru/20211225/aviaudar-1765433776.html

СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина

СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина - РИА Новости, 25.12.2021

СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина

Ребенок и женщина погибли в йеменской провинции Эль-Махвит при авиаударах возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, передает телеканал Al-Masirah,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T01:40

2021-12-25T01:40

2021-12-25T01:40

в мире

йемен

саудовская аравия

ансар алла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/74/1560357436_0:133:3254:1963_1920x0_80_0_0_c358e3deaf4178f57293aed84dc4e644.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ребенок и женщина погибли в йеменской провинции Эль-Махвит при авиаударах возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, передает телеканал Al-Masirah, подконтрольный йеменским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам).Ранее коалиция заявила, что два человека погибли в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане из-за обстрела, совершенного хуситами. Коалиция предупредила, что в ответ на удары хуситов по территории королевства она "готовится к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права" против мятежников.Согласно телеканалу, коалиция нанесла авиаудары по объекту, принадлежащему телекоммуникационной компании, в Эль-Махвите, в результате погибли женщина и ребенок, еще семь человек получили ранения.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.

https://ria.ru/20211225/obstrel-1765433652.html

https://ria.ru/20211224/udary-1765257787.html

йемен

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, саудовская аравия, ансар алла