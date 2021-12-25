https://ria.ru/20211225/aviaudar-1765433776.html
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина - РИА Новости, 25.12.2021
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
Ребенок и женщина погибли в йеменской провинции Эль-Махвит при авиаударах возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, передает телеканал Al-Masirah,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T01:40
2021-12-25T01:40
2021-12-25T01:40
в мире
йемен
саудовская аравия
ансар алла
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ребенок и женщина погибли в йеменской провинции Эль-Махвит при авиаударах возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, передает телеканал Al-Masirah, подконтрольный йеменским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам).Ранее коалиция заявила, что два человека погибли в пограничном с Йеменом саудовском городе Джизане из-за обстрела, совершенного хуситами. Коалиция предупредила, что в ответ на удары хуситов по территории королевства она "готовится к масштабной военной операции в рамках международного и гуманитарного права" против мятежников.Согласно телеканалу, коалиция нанесла авиаудары по объекту, принадлежащему телекоммуникационной компании, в Эль-Махвите, в результате погибли женщина и ребенок, еще семь человек получили ранения.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.
https://ria.ru/20211225/obstrel-1765433652.html
https://ria.ru/20211224/udary-1765257787.html
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в мире, йемен, саудовская аравия, ансар алла
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
Al-Masirah: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина