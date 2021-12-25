https://ria.ru/20211225/aviareysy-1765464671.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 25.12.2021
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:30
2021-12-25T13:30
2021-12-25T13:30
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
внуково
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762564695_0:270:3054:1988_1920x0_80_0_0_2b32dfa690a693e6f3a2e09c8b394485.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".В аэропорту Шереметьево отменено пять рейсов, еще 12 задержано. В Домодедово отменили два рейса, еще 14 задержали. Во Внуково отменено восемь рейсов, задержано десять, сообщается в онлайн-табло сервиса.Причиной задержки стал сильный снегопад в субботу в столице.
https://ria.ru/20211225/moskva-1765458027.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762564695_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c542f7f6a094f21c54eb676fd99e95c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), внуково, погода
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды