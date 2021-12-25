https://ria.ru/20211225/aviareysy-1765464671.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 25.12.2021

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:30

2021-12-25T13:30

2021-12-25T13:30

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

внуково

погода

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за непогоды, следует из информации на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".В аэропорту Шереметьево отменено пять рейсов, еще 12 задержано. В Домодедово отменили два рейса, еще 14 задержали. Во Внуково отменено восемь рейсов, задержано десять, сообщается в онлайн-табло сервиса.Причиной задержки стал сильный снегопад в субботу в столице.

https://ria.ru/20211225/moskva-1765458027.html

москва

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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), внуково, погода