Талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка, сообщил источник
Источник: талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка из-за нехватки денег на зарплаты
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство восстановления и развития сельских районов Афганистана (MRRD) уволило ряд сотрудников Всемирного банка в Афганистане, работающих на ведомство, из-за нехватки денег на зарплаты, сообщил источник РИА Новости со ссылкой на письмо из министерства.
"Да, я видел это письмо. Число контрактных сотрудников Всемирного банка достигает 15 000 человек. Их судьба пока неизвестна. Талибы ответили, что они не смогут выплачивать заработную плату в новом финансовом году. Ждем ответа от Всемирного банка", - сказал сотрудник Всемирного банка, работающий в министерстве восстановления и развития сельских районов Афганистана.
При этом не сообщается, какое конкретное число сотрудников было уволено.
Также в политофисе талибов отметили, что будет создана объединенная комиссия, куда, в частности, войдут ЦБ Афганистана, а также MRRD, которая займется вопросом выплат уволенным сотрудникам.
Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
Для борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане Всемирный банк, который управляет фондом реконструкции этой страны, заявил о выделении структурам ООН 280 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат 100 и 180 миллионов долларов соответственно.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность