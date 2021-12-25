Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211225/afganistan-1765466561.html
Талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка, сообщил источник
Талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка, сообщил источник - РИА Новости, 25.12.2021
Талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка, сообщил источник
Министерство восстановления и развития сельских районов Афганистана (MRRD) уволило ряд сотрудников Всемирного банка в Афганистане, работающих на ведомство,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T13:54
2021-12-25T13:54
в мире
кабул (город)
афганистан
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
юнисеф
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23869/90/238699081_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0d312d542e78693bc557d2bb22ac4f9c.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство восстановления и развития сельских районов Афганистана (MRRD) уволило ряд сотрудников Всемирного банка в Афганистане, работающих на ведомство, из-за нехватки денег на зарплаты, сообщил источник РИА Новости со ссылкой на письмо из министерства."Да, я видел это письмо. Число контрактных сотрудников Всемирного банка достигает 15 000 человек. Их судьба пока неизвестна. Талибы ответили, что они не смогут выплачивать заработную плату в новом финансовом году. Ждем ответа от Всемирного банка", - сказал сотрудник Всемирного банка, работающий в министерстве восстановления и развития сельских районов Афганистана.При этом не сообщается, какое конкретное число сотрудников было уволено.Также в политофисе талибов&nbsp; отметили, что будет создана объединенная комиссия, куда, в частности, войдут ЦБ Афганистана, а также MRRD, которая займется вопросом выплат уволенным сотрудникам.Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.Для борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане Всемирный банк, который управляет фондом реконструкции этой страны, заявил о выделении структурам ООН 280 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат 100 и 180 миллионов долларов соответственно.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211224/aeroport-1765425964.html
https://ria.ru/20211224/afganistan-1765312429.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23869/90/238699081_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8a1e44952df7ce851249016ca8a4155f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кабул (город), афганистан, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, юнисеф, мохаммад хасан ахунд
13:54 25.12.2021
 
Талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка, сообщил источник

Источник: талибы уволили ряд сотрудников Всемирного банка из-за нехватки денег на зарплаты

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Flickr / Shiny Things
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство восстановления и развития сельских районов Афганистана (MRRD) уволило ряд сотрудников Всемирного банка в Афганистане, работающих на ведомство, из-за нехватки денег на зарплаты, сообщил источник РИА Новости со ссылкой на письмо из министерства.
"Да, я видел это письмо. Число контрактных сотрудников Всемирного банка достигает 15 000 человек. Их судьба пока неизвестна. Талибы ответили, что они не смогут выплачивать заработную плату в новом финансовом году. Ждем ответа от Всемирного банка", - сказал сотрудник Всемирного банка, работающий в министерстве восстановления и развития сельских районов Афганистана.
При этом не сообщается, какое конкретное число сотрудников было уволено.
Также в политофисе талибов  отметили, что будет создана объединенная комиссия, куда, в частности, войдут ЦБ Афганистана, а также MRRD, которая займется вопросом выплат уволенным сотрудникам.
Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 22:15
СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула
Для борьбы с гуманитарным кризисом в Афганистане Всемирный банк, который управляет фондом реконструкции этой страны, заявил о выделении структурам ООН 280 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат 100 и 180 миллионов долларов соответственно.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 12:44Захват власти в Афганистане талибами
Посольство в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани
 
В миреКабул (город)АфганистанЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Всемирный банкЮНИСЕФМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением