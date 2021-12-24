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Туризм
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Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных
Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных - РИА Новости, 24.12.2021
Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных
С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет сюрприз для животных, может... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:52
2021-12-24T17:52
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет сюрприз для животных, может зайти бесплатно, сообщает пресс-служба зоосада.Пункт приема будет работать на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. В списке подарков, одобренных зоологами, – мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог помочь разнообразить жизнь обитателей."Мы уже не в первый раз проводим эту акцию и знаем, что наши пушистики очень радуются дарам", — пишут сотрудники.Кстати, каждый подарок — будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков — можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Все предметы должны быть выполнены из экологических материалов и не иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным.
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московский зоопарк, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, куда сходить , что посмотреть , куда поехать в выходные
17:52 24.12.2021
 
Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных

Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет сюрприз для животных, может зайти бесплатно, сообщает пресс-служба зоосада.
Пункт приема будет работать на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. В списке подарков, одобренных зоологами, – мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог помочь разнообразить жизнь обитателей.

"Мы уже не в первый раз проводим эту акцию и знаем, что наши пушистики очень радуются дарам", — пишут сотрудники.
Кстати, каждый подарок — будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков — можно сопроводить открыткой с поздравлениями.
Все предметы должны быть выполнены из экологических материалов и не иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным.
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ТуризмМосковский зоопаркНовый годНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда сходитьчто посмотретькуда поехать в выходные
 
 
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