https://ria.ru/20211224/zoopark-1765390104.html

Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных

Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных - РИА Новости, 24.12.2021

Московский зоопарк будет бесплатно пускать гостей с подарками для животных

С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет сюрприз для животных, может... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:52

2021-12-24T17:52

2021-12-24T17:52

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 25 по 30 декабря Московский зоопарк проводит традиционную праздничную акцию — "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет сюрприз для животных, может зайти бесплатно, сообщает пресс-служба зоосада.Пункт приема будет работать на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. В списке подарков, одобренных зоологами, – мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог помочь разнообразить жизнь обитателей."Мы уже не в первый раз проводим эту акцию и знаем, что наши пушистики очень радуются дарам", — пишут сотрудники.Кстати, каждый подарок — будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков — можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Все предметы должны быть выполнены из экологических материалов и не иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным.

https://ria.ru/20211223/etnoparki-1764745206.html

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