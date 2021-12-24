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Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным
Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным - РИА Новости, 24.12.2021
Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:09
2021-12-24T13:09
2021-12-24T13:09
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным больной журналистке."Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка", - сказал Песков.В четверг журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала "Область 45" после пресс-конференции опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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общество, владимир путин, дмитрий песков
Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным
Песков усомнился в болезни журналистки, пришедшей на пресс-конференцию Путина
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что считает эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
больной журналистке.
"Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка", - сказал Песков.
В четверг журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала "Область 45" после пресс-конференции опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости.