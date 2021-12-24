https://ria.ru/20211224/zhurnalistka-1765317734.html

Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным

Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным - РИА Новости, 24.12.2021

Песков оценил сообщения о "больной" журналистке на встрече с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:09

2021-12-24T13:09

2021-12-24T13:09

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что считает эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, утверждения о прошедшей на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным больной журналистке."Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка", - сказал Песков.В четверг журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала "Область 45" после пресс-конференции опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков