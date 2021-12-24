https://ria.ru/20211224/zhizn-1765343278.html
Мишустин заявил, что правительство сделает все для комфортной жизни людей
Мишустин заявил, что правительство сделает все для комфортной жизни людей - РИА Новости, 24.12.2021
Мишустин заявил, что правительство сделает все для комфортной жизни людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил президента РФ Владимира Путина, что кабмин сделает все, чтобы выполнить национальные цели развития и обеспечить... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:56
2021-12-24T14:56
2021-12-24T15:08
общество
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_a4e3f1a397fd2e7449aa2117bcf761f5.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил президента РФ Владимира Путина, что кабмин сделает все, чтобы выполнить национальные цели развития и обеспечить комфортную жизнь людей."Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотим вас поблагодарить за теплые слова, за поздравление, ну и конечно, от всей души поздравить вас, ваших близких с наступающим Новым годом и сказать спасибо за то, что вы были с нами в этом году на всех направлениях работы. Также заверить, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы выполнить национальные цели развития, которые были вами поставлены, сделать все для того, чтобы нашим людям комфортно жилось", - сказал премьер на заседании правительства в пятницу.
https://ria.ru/20211221/vyplaty-1764750630.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1e6b011d68a2f85c9b2f2d22066a8eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин
14:56 24.12.2021 (обновлено: 15:08 24.12.2021)
Мишустин заявил, что правительство сделает все для комфортной жизни людей
Премьер Мишустин: правительство сделает все для обеспечения комфортной жизни людей