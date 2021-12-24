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Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области
Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области - РИА Новости, 24.12.2021
Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осуществит желание Романа Кононова из Вологодской области, которое мальчик загадал во время акции "Ёлка желаний", он... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:39
2021-12-24T19:13
новый год — 2022
общество
вологодская область
москва
владимир путин
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осуществит желание Романа Кононова из Вологодской области, которое мальчик загадал во время акции "Ёлка желаний", он мечтает посетить Москву, именно это желание исполнит глава министерства."Роман, твоя мечта обязательно сбудется! Хочу тебя, твою семью, учителей и всех поздравить с наступающим 2022 годом! Я хочу пожелать ученикам хороших оценок, учителям хороших учеников, а всем здоровья, счастья и благополучия! С наступающим 2022 годом, пусть все желания исполнятся!", - сказал Кравцов.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
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общество, вологодская область, москва, владимир путин, сергей кравцов, россия
17:39 24.12.2021 (обновлено: 19:13 24.12.2021)
 
Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области

Глава Минпросвещения Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осуществит желание Романа Кононова из Вологодской области, которое мальчик загадал во время акции "Ёлка желаний", он мечтает посетить Москву, именно это желание исполнит глава министерства.
"Роман, твоя мечта обязательно сбудется! Хочу тебя, твою семью, учителей и всех поздравить с наступающим 2022 годом! Я хочу пожелать ученикам хороших оценок, учителям хороших учеников, а всем здоровья, счастья и благополучия! С наступающим 2022 годом, пусть все желания исполнятся!", - сказал Кравцов.
Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 12:53
В Госдуме открылась "Елка желаний"
 
Новый год — 2022ОбществоВологодская областьМоскваВладимир ПутинСергей КравцовРоссия
 
 
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