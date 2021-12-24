https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765388466.html

Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области

Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области - РИА Новости, 24.12.2021

Кравцов исполнит новогоднее желание мальчика из Вологодской области

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осуществит желание Романа Кононова из Вологодской области, которое мальчик загадал во время акции "Ёлка желаний", он... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:39

2021-12-24T17:39

2021-12-24T19:13

новый год — 2022

общество

вологодская область

москва

владимир путин

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осуществит желание Романа Кононова из Вологодской области, которое мальчик загадал во время акции "Ёлка желаний", он мечтает посетить Москву, именно это желание исполнит глава министерства."Роман, твоя мечта обязательно сбудется! Хочу тебя, твою семью, учителей и всех поздравить с наступающим 2022 годом! Я хочу пожелать ученикам хороших оценок, учителям хороших учеников, а всем здоровья, счастья и благополучия! С наступающим 2022 годом, пусть все желания исполнятся!", - сказал Кравцов.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

https://ria.ru/20211221/elka-1764693167.html

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общество, вологодская область, москва, владимир путин, сергей кравцов, россия