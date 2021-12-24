https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765387283.html

Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами

Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами - РИА Новости, 24.12.2021

Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" организует мальчику из Подмосковья визит в столичный дельфинарий, где тот сможет РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:35

2021-12-24T17:35

2021-12-24T18:07

новый год — 2022

общество

московская область (подмосковье)

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" организует мальчику из Подмосковья визит в столичный дельфинарий, где тот сможет поплавать с дельфинами."Даниил Белов, Московская область, 12 лет - мечтает поплавать с дельфином. Организуем в Московском дельфинарии. С Новым годом!" - сказал Хуснуллин в рамках акции, сняв с новогоднего дерева бумажку с желанием ребенка.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.

https://ria.ru/20211223/elka-1765122568.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), марат хуснуллин, россия