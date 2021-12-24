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Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами
Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами - РИА Новости, 24.12.2021
Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" организует мальчику из Подмосковья визит в столичный дельфинарий, где тот сможет РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:35
2021-12-24T18:07
новый год — 2022
общество
московская область (подмосковье)
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" организует мальчику из Подмосковья визит в столичный дельфинарий, где тот сможет поплавать с дельфинами."Даниил Белов, Московская область, 12 лет - мечтает поплавать с дельфином. Организуем в Московском дельфинарии. С Новым годом!" - сказал Хуснуллин в рамках акции, сняв с новогоднего дерева бумажку с желанием ребенка.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
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общество, московская область (подмосковье), марат хуснуллин, россия
17:35 24.12.2021 (обновлено: 18:07 24.12.2021)
 
Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами

Вице-премьер Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфинами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках благотворительной акции "Елка желаний" организует мальчику из Подмосковья визит в столичный дельфинарий, где тот сможет поплавать с дельфинами.
"Даниил Белов, Московская область, 12 лет - мечтает поплавать с дельфином. Организуем в Московском дельфинарии. С Новым годом!" - сказал Хуснуллин в рамках акции, сняв с новогоднего дерева бумажку с желанием ребенка.
Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
Здание министерства обороны - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:51Новый год — 2022
Минобороны присоединилось к акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2022ОбществоМосковская область (Подмосковье)Марат ХуснуллинРоссия
 
 
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