https://ria.ru/20211224/zelenskiy-1765383964.html

Почти 70 процентов украинцев против второго срока Зеленского, показал опрос

Почти 70 процентов украинцев против второго срока Зеленского, показал опрос - РИА Новости, 24.12.2021

Почти 70 процентов украинцев против второго срока Зеленского, показал опрос

Почти 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок, об этом свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:22

2021-12-24T17:22

2021-12-24T17:22

в мире

украина

владимир зеленский

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Почти 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок, об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте Центра Разумкова.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок."Только 3% граждан считают, что президент Владимир Зеленский до конца своей каденции выполнит все (или почти все) свои предвыборные обещания, 15% (респондентов считают - ред.), что выполнит большинство предвыборных обещаний, 18% - выполнит менее половины из них, 24,5% - выполнит небольшую часть обещаний, 29% — что он не выполнит ни одного обещания", - говорится в опросе.Кроме того, 18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, а 67,5% граждан Украины полагают, что ему не стоит этого делать.При этом 42,5% опрошенных считают, что пропрезидентская партия "Слуга народа" хуже "старых" партий, 33% респондентов полагают, что она существенно ничем от них не отличается, и только 14% граждан уверены, что это действительно "партия новых людей", которая производит положительные изменения в обществе".Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Социологический опрос проведен по заказу телеканала "Эспрессо".

https://ria.ru/20211223/natsiki-1765113113.html

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764543490.html

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в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа"