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Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков - РИА Новости, 24.12.2021
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков
Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:40
2021-12-24T10:40
2021-12-24T10:40
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владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), касающиеся введения санкций в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов.Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак. Будучи спикером, Разумков не поддерживал введение санкций против граждан Украины, так как считал, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда."К примеру, решение СНБО. Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время – все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону. И дают объяснение, почему", - сказал Разумков в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО