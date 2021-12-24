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Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков - РИА Новости, 24.12.2021
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков
Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:40
2021-12-24T10:40
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), касающиеся введения санкций в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов.Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак. Будучи спикером, Разумков не поддерживал введение санкций против граждан Украины, так как считал, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда."К примеру, решение СНБО. Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время – все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону. И дают объяснение, почему", - сказал Разумков в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
10:40 24.12.2021
 
Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО, заявил Разумков

Экс-спикер Рады Разумков: Зеленскому придется отвечать за незаконные решения СНБО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), касающиеся введения санкций в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов.
Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак. Будучи спикером, Разумков не поддерживал введение санкций против граждан Украины, так как считал, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда.
"К примеру, решение СНБО. Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время – все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону. И дают объяснение, почему", - сказал Разумков в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
Анатолий Шарий
20 августа, 20:42
Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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