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В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году
В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году - РИА Новости, 24.12.2021
В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году
Жители Крыма благодарны руководству страны за защиту после произошедшего на Украине государственного переворота, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:26
2021-12-24T09:43
общество
севастополь
республика крым
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Жители Крыма благодарны руководству страны за защиту после произошедшего на Украине государственного переворота, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество – было единственно правильное решение. Я искренне говорю, подавляющее большинство севастопольцев и крымчан разделяют мои чувства благодарности за принятое решение",— сказала политик.По ее словам, движение, которое началось в Севастополе с "митинга Народной воли 23 февраля 2014 года", явно показало, что горожане не будут жить рядом с победившими националистами.Владимир Путин ранее на ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине даже не думал о воссоединении Крыма с Россией. Однако после событий в Киеве отказать людям на полуострове и в Севастополе в защите было невозможно.На референдуме в 2014 году 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России.
https://ria.ru/20211224/krym-1765258125.html
севастополь
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общество, севастополь, республика крым, владимир путин, россия
07:26 24.12.2021 (обновлено: 09:43 24.12.2021)
 
В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году

В Крыму заявили, что жители полуострова не забудут решение Москвы о защите в 2014 году

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Жители Крыма благодарны руководству страны за защиту после произошедшего на Украине государственного переворота, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество – было единственно правильное решение. Я искренне говорю, подавляющее большинство севастопольцев и крымчан разделяют мои чувства благодарности за принятое решение",— сказала политик.
По ее словам, движение, которое началось в Севастополе с "митинга Народной воли 23 февраля 2014 года", явно показало, что горожане не будут жить рядом с победившими националистами.
Владимир Путин ранее на ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине даже не думал о воссоединении Крыма с Россией. Однако после событий в Киеве отказать людям на полуострове и в Севастополе в защите было невозможно.
На референдуме в 2014 году 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
03:49
В Крыму заявили, что санкции не смогли остановить развитие полуострова
 
ОбществоСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинРоссия
 
 
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