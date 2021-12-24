https://ria.ru/20211224/zaschita-1765264035.html

В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году

В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году - РИА Новости, 24.12.2021

В Крыму заявили, что не забудут решение Москвы о защите в 2014 году

Жители Крыма благодарны руководству страны за защиту после произошедшего на Украине государственного переворота, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T07:26

2021-12-24T07:26

2021-12-24T09:43

общество

севастополь

республика крым

владимир путин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Жители Крыма благодарны руководству страны за защиту после произошедшего на Украине государственного переворота, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество – было единственно правильное решение. Я искренне говорю, подавляющее большинство севастопольцев и крымчан разделяют мои чувства благодарности за принятое решение",— сказала политик.По ее словам, движение, которое началось в Севастополе с "митинга Народной воли 23 февраля 2014 года", явно показало, что горожане не будут жить рядом с победившими националистами.Владимир Путин ранее на ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине даже не думал о воссоединении Крыма с Россией. Однако после событий в Киеве отказать людям на полуострове и в Севастополе в защите было невозможно.На референдуме в 2014 году 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России.

https://ria.ru/20211224/krym-1765258125.html

севастополь

республика крым

россия

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общество, севастополь, республика крым, владимир путин, россия