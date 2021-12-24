https://ria.ru/20211224/zanyatost-1765342153.html

Путин призвал решить проблему занятости молодежи

Путин призвал решить проблему занятости молодежи - РИА Новости, 24.12.2021

Путин призвал решить проблему занятости молодежи

Необходимо в 2022 году решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах, заявил президент России Владимир Путин на итоговом в 2021 году РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:55

2021-12-24T14:55

2021-12-24T15:28

общество

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо в 2022 году решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах, заявил президент России Владимир Путин на итоговом в 2021 году совещании с кабмином."Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику. Вы знаете, о чем я говорю, моногорода, прежде всего. Здесь нужны специальные выверенные решения для каждого субъекта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211201/bezrabotitsa-1761719139.html

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общество, владимир путин