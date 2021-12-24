https://ria.ru/20211224/zakreditovannost-1765425559.html
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян - РИА Новости, 24.12.2021
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Закредитованность россиян растет: доля кредитов и займов в МФО с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно, сообщил Банк... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:48
2021-12-24T22:48
2021-12-24T23:40
экономика
кредит
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Закредитованность россиян растет: доля кредитов и займов в МФО с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно, сообщил Банк России.Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80% в общем объеме выдач составила 30,3% во втором квартале, 31% — в третьем. При этом учитывались и долги по ссудам, для которых установлен лимит кредитования.В третьем квартале такой же показатель достиг 44,2% для ссуд с расчетом ПДН, выданных в микрофинансовых организациях.Количество заемщиков с задолженностью более десяти тысяч рублей по потребительским кредитам и кредиткам также возросло: к 1 июля годовой темп достиг 2,4%. Прирост среди заемщиков МФО за тот же период составил 23%.С октября 2019 года при выдаче заемных средств российские банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных кредитных платежей к ежемесячному доходу заемщика.
https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html
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экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), россия
22:48 24.12.2021 (обновлено: 23:40 24.12.2021)
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Банк России зафиксировал нарастание закредитованности россиян
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Закредитованность россиян растет: доля кредитов
и займов в МФО с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно, сообщил Банк России
.
Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80% в общем объеме выдач составила 30,3% во втором квартале, 31% — в третьем. При этом учитывались и долги по ссудам, для которых установлен лимит кредитования.
В третьем квартале такой же показатель достиг 44,2% для ссуд с расчетом ПДН, выданных в микрофинансовых организациях.
Количество заемщиков с задолженностью более десяти тысяч рублей по потребительским кредитам и кредиткам также возросло: к 1 июля годовой темп достиг 2,4%. Прирост среди заемщиков МФО за тот же период составил 23%.
С октября 2019 года при выдаче заемных средств российские банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных кредитных платежей к ежемесячному доходу заемщика.