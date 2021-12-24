https://ria.ru/20211224/zakreditovannost-1765425559.html

ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян

ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян - РИА Новости, 24.12.2021

ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян

Закредитованность россиян растет: доля кредитов и займов в МФО с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно, сообщил Банк... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:48

2021-12-24T22:48

2021-12-24T23:40

экономика

кредит

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Закредитованность россиян растет: доля кредитов и займов в МФО с долговой нагрузкой более 80% в общем объеме достигла 31% и 44,2% соответственно, сообщил Банк России.Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80% в общем объеме выдач составила 30,3% во втором квартале, 31% — в третьем. При этом учитывались и долги по ссудам, для которых установлен лимит кредитования.В третьем квартале такой же показатель достиг 44,2% для ссуд с расчетом ПДН, выданных в микрофинансовых организациях.Количество заемщиков с задолженностью более десяти тысяч рублей по потребительским кредитам и кредиткам также возросло: к 1 июля годовой темп достиг 2,4%. Прирост среди заемщиков МФО за тот же период составил 23%.С октября 2019 года при выдаче заемных средств российские банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать предельную долговую нагрузку физических лиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных кредитных платежей к ежемесячному доходу заемщика.

https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html

https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765309970.html

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экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), россия