https://ria.ru/20211224/zainteresovannost-1765256635.html

Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах - РИА Новости, 24.12.2021

Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

Тирасполь не видит заинтересованности у Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:17

2021-12-24T03:17

2021-12-24T03:31

в мире

приднестровская молдавская республика

майя санду

вадим красносельский

россия

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тирасполь не видит заинтересованности у Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя (в формате "5+2" - ред.) и созвать данный формат", - сказал он.Отвечая на вопрос, был ли получен ответ от Кишинева и есть ли заинтересованность с его стороны, Красносельский отметил, что "ответа я не получил, и заинтересованности пока нет".По словам лидера ПМР, "повестка есть и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей"."Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году", - отметил Красносельский.Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.

https://ria.ru/20211201/obse-1761630909.html

https://ria.ru/20210924/pridnestrove-1751568466.html

приднестровская молдавская республика

россия

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в мире, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский, россия