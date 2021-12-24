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Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах
Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах - РИА Новости, 24.12.2021
Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах
Тирасполь не видит заинтересованности у Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:17
2021-12-24T03:31
в мире
приднестровская молдавская республика
майя санду
вадим красносельский
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тирасполь не видит заинтересованности у Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя (в формате "5+2" - ред.) и созвать данный формат", - сказал он.Отвечая на вопрос, был ли получен ответ от Кишинева и есть ли заинтересованность с его стороны, Красносельский отметил, что "ответа я не получил, и заинтересованности пока нет".По словам лидера ПМР, "повестка есть и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей"."Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году", - отметил Красносельский.Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.
https://ria.ru/20211201/obse-1761630909.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский, россия
03:17 24.12.2021 (обновлено: 03:31 24.12.2021)
 
Глава Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

Президент Приднестровья Красносельский оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тирасполь не видит заинтересованности у Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя (в формате "5+2" - ред.) и созвать данный формат", - сказал он.
Отвечая на вопрос, был ли получен ответ от Кишинева и есть ли заинтересованность с его стороны, Красносельский отметил, что "ответа я не получил, и заинтересованности пока нет".
По словам лидера ПМР, "повестка есть и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей".
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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"Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году", - отметил Красносельский.
Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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