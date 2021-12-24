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Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко - РИА Новости, 24.12.2021
Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста экс-президента Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для нынешнего... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:20
2021-12-24T23:20
в мире
украина
киев
арсений яценюк
владимир зеленский
нато
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста экс-президента Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у (экс-президента Виктора – ред.) Януковича… Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", - написал Яценюк на своей странице в соцсети Facebook.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765103573.html
https://ria.ru/20211224/zelenskiy-1765383964.html
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в мире, украина, киев, арсений яценюк, владимир зеленский, нато, петр порошенко, европейская солидарность
23:20 24.12.2021
 
Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко

Экс-премьер Яценюк: попытка ареста Порошенко грозит Зеленскому непоправимыми последствиями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста экс-президента Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 13:52
Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко
"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у (экс-президента Виктора – ред.) Януковича… Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", - написал Яценюк на своей странице в соцсети Facebook.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
17:22
Почти 70 процентов украинцев против второго срока Зеленского, показал опрос
 
В миреУкраинаКиевАрсений ЯценюкВладимир ЗеленскийНАТОПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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