https://ria.ru/20211224/yatsenyuk-1765427355.html

Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко

Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко - РИА Новости, 24.12.2021

Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста экс-президента Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для нынешнего... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T23:20

2021-12-24T23:20

2021-12-24T23:20

в мире

украина

киев

арсений яценюк

владимир зеленский

нато

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста экс-президента Петра Порошенко будет иметь непоправимые последствия для нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у (экс-президента Виктора – ред.) Януковича… Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", - написал Яценюк на своей странице в соцсети Facebook.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765103573.html

https://ria.ru/20211224/zelenskiy-1765383964.html

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в мире, украина, киев, арсений яценюк, владимир зеленский, нато, петр порошенко, европейская солидарность