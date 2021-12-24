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Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью - РИА Новости, 24.12.2021
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
Европейские страны запустили российский газ в реверс, но это не увеличивает объемы топлива на рынке, а все обвинения в адрес России являются чушью, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:56
2021-12-24T17:12
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны запустили российский газ в реверс, но это не увеличивает объемы топлива на рынке, а все обвинения в адрес России являются чушью, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу."Одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли, в реверсном режиме запустили в обратную сторону. Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растет. Но это Бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html
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владимир путин, экономика, россия
16:56 24.12.2021 (обновлено: 17:12 24.12.2021)
 
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью

Президент Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны запустили российский газ в реверс, но это не увеличивает объемы топлива на рынке, а все обвинения в адрес России являются чушью, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.
"Одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли, в реверсном режиме запустили в обратную сторону. Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растет. Но это Бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто", - сказал Путин.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
14:13
"Газпром": Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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