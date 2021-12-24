https://ria.ru/20211224/yamal-evropa-1765375794.html
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью - РИА Новости, 24.12.2021
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
Европейские страны запустили российский газ в реверс, но это не увеличивает объемы топлива на рынке, а все обвинения в адрес России являются чушью, заявил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:56
2021-12-24T16:56
2021-12-24T17:12
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Европейские страны запустили российский газ в реверс, но это не увеличивает объемы топлива на рынке, а все обвинения в адрес России являются чушью, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу."Одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли, в реверсном режиме запустили в обратную сторону. Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растет. Но это Бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html
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владимир путин, экономика, россия
16:56 24.12.2021 (обновлено: 17:12 24.12.2021)
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
Президент Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью