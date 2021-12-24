Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/yakutiya-1765257998.html
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 24.12.2021
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый Якутии, спасатели эвакуировали 26 жителей, в том числе четверых детей,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T03:45
2021-12-24T04:11
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый Якутии, спасатели эвакуировали 26 жителей, в том числе четверых детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Гидростроителей в поселке Светлый Мирнинского района поступило в пожарно-спасательную службу в ночь с четверга на пятницу в 2.53 (20.53 мск).Пожарные прибыли на место уже через две минуты. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела комната."Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается", - рассказали в пресс-службе.Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава государственной противопожарной службы РС (Я) и МЧС России.СК в Якутии начал проверку по факту обнаружения тел трех человек в многоквартирном доме, где случился пожар, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
https://ria.ru/20211223/pozhar-1765227767.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика саха (якутия), россия
03:45 24.12.2021 (обновлено: 04:11 24.12.2021)
 
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека

При пожаре в многоквартирном доме в якутском поселке Светлый погибли три человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый Якутии, спасатели эвакуировали 26 жителей, в том числе четверых детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Как отметили в ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Гидростроителей в поселке Светлый Мирнинского района поступило в пожарно-спасательную службу в ночь с четверга на пятницу в 2.53 (20.53 мск).
Пожарные прибыли на место уже через две минуты. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела комната.
"Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается", - рассказали в пресс-службе.
Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава государственной противопожарной службы РС (Я) и МЧС России.
СК в Якутии начал проверку по факту обнаружения тел трех человек в многоквартирном доме, где случился пожар, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 20:16
При пожаре в частном доме в Астраханской области погибли два человека
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В горах Кубани объявили лавинную опасность
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Лента новостейМолния
В горах Кубани объявили лавинную опасностьПравительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой