https://ria.ru/20211224/yakutiya-1765257998.html

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 24.12.2021

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый Якутии, спасатели эвакуировали 26 жителей, в том числе четверых детей,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:45

2021-12-24T03:45

2021-12-24T04:11

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 24 дек – РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый Якутии, спасатели эвакуировали 26 жителей, в том числе четверых детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме на улице Гидростроителей в поселке Светлый Мирнинского района поступило в пожарно-спасательную службу в ночь с четверга на пятницу в 2.53 (20.53 мск).Пожарные прибыли на место уже через две минуты. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела комната."Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается", - рассказали в пресс-службе.Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава государственной противопожарной службы РС (Я) и МЧС России.СК в Якутии начал проверку по факту обнаружения тел трех человек в многоквартирном доме, где случился пожар, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

https://ria.ru/20211223/pozhar-1765227767.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, республика саха (якутия), россия