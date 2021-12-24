https://ria.ru/20211224/vto-1765309067.html
В МИД назвали обвинения в нарушениях норм ВТО безосновательными
В МИД назвали обвинения в нарушениях норм ВТО безосновательными - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД назвали обвинения в нарушениях норм ВТО безосновательными
Москва считает безосновательными обвинения представителя США в ВТО, что импортозамещение в России нарушает нормы организации, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:31
2021-12-24T12:31
2021-12-24T12:45
сша
россия
экономика
в мире
торговля
всемирная торговая организация (вто)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва считает безосновательными обвинения представителя США в ВТО, что импортозамещение в России нарушает нормы организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай опубликовал ежегодный доклад Конгрессу о соблюдении Россией норм ВТО. Американское ведомство указало, что Россия отступает от них, реализуя программы импортозамещения и преференциальные режимы для товаров и услуг внутреннего производства. Москве также поставили в упрек расширение государственного контроля над экономикой."Мы привыкли к безосновательным обвинениям со стороны США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания. По ее словам, нарушение норм правил ВТО ставит американских предпринимателей в экономические менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. Да что же это такое происходит? Это говорит представитель страны, которая завалила мир односторонними санкциями, вводит стоп-листы, не выдает визы не что экономическим операторам - спортсменам, участникам культурных обменов и программ", - сказала она на брифинге в пятницу."Конечно, пенять нам импортозамещением, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там, отключать то SWIFT, то еще что-то, - извините, это уже за гранью абсурда", - добавила она.
https://ria.ru/20211223/pushkov-1765027704.html
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сша, россия, экономика, в мире, торговля, всемирная торговая организация (вто), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, импортозамещение
12:31 24.12.2021 (обновлено: 12:45 24.12.2021)
В МИД назвали обвинения в нарушениях норм ВТО безосновательными
Представитель МИД Захарова назвала обвинения США в нарушениях норм ВТО безосновательными