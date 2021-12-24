https://ria.ru/20211224/vpechatleniya-1765424991.html

Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"

Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3" - РИА Новости, 24.12.2021

Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:03

2021-12-24T22:03

2021-12-24T23:42

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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече"."Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах"."Мы ведем переговоры с Азербайджаном, будем вести переговоры с Турцией, с Ираном у нас постоянный диалог, Россия наш стратегический партнер. И если мы говорим с ними отдельно, будет нелогичным нежелание вести диалог в этой среде", - сказал Пашинян.При этом он добавил, что Ереван не будет участвовать в процессах, противоречащих интересам Армении.Премьер заявил также "о психологических, политических, нравственных сложностях", связанных с возможностью проведения последующих встреч формата в столицах Армении, Азербайджана или Турции. "Но если рассматривать вопрос со стратегической точки зрения… Куда мы идем и куда хотим идти... Мы должны проявить волю, если не увидим чего-то, что наносит ущерб армянским интересам", - заявил Пашинян.Он считает, что в рамках формата есть общее понимание позиции Армении о нецелесообразности дублирования повесток, обсуждаемых на других площадках.

https://ria.ru/20211129/peregovory-1761289672.html

https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html

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в мире, грузия, армения, никол пашинян, россия