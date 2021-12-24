Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/vpechatleniya-1765424991.html
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3" - РИА Новости, 24.12.2021
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:03
2021-12-24T23:42
в мире
грузия
армения
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260453_0:122:3047:1836_1920x0_80_0_0_15921915abfa94f2342858f4984721dc.jpg
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече"."Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах"."Мы ведем переговоры с Азербайджаном, будем вести переговоры с Турцией, с Ираном у нас постоянный диалог, Россия наш стратегический партнер. И если мы говорим с ними отдельно, будет нелогичным нежелание вести диалог в этой среде", - сказал Пашинян.При этом он добавил, что Ереван не будет участвовать в процессах, противоречащих интересам Армении.Премьер заявил также "о психологических, политических, нравственных сложностях", связанных с возможностью проведения последующих встреч формата в столицах Армении, Азербайджана или Турции. "Но если рассматривать вопрос со стратегической точки зрения… Куда мы идем и куда хотим идти... Мы должны проявить волю, если не увидим чего-то, что наносит ущерб армянским интересам", - заявил Пашинян.Он считает, что в рамках формата есть общее понимание позиции Армении о нецелесообразности дублирования повесток, обсуждаемых на других площадках.
https://ria.ru/20211129/peregovory-1761289672.html
https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html
грузия
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754260453_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_df9c3cc2d71083bd7f9b15b1e010f16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, армения, никол пашинян, россия
22:03 24.12.2021 (обновлено: 23:42 24.12.2021)
 
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"

Пашинян заявил о положительных впечатлениях от первой встречи формата "3+3" по Кавказу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.
Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".
"Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.
По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах".
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:38
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
"Мы ведем переговоры с Азербайджаном, будем вести переговоры с Турцией, с Ираном у нас постоянный диалог, Россия наш стратегический партнер. И если мы говорим с ними отдельно, будет нелогичным нежелание вести диалог в этой среде", - сказал Пашинян.
При этом он добавил, что Ереван не будет участвовать в процессах, противоречащих интересам Армении.
Премьер заявил также "о психологических, политических, нравственных сложностях", связанных с возможностью проведения последующих встреч формата в столицах Армении, Азербайджана или Турции. "Но если рассматривать вопрос со стратегической точки зрения… Куда мы идем и куда хотим идти... Мы должны проявить волю, если не увидим чего-то, что наносит ущерб армянским интересам", - заявил Пашинян.
Он считает, что в рамках формата есть общее понимание позиции Армении о нецелесообразности дублирования повесток, обсуждаемых на других площадках.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 17:24
Алиев предложил открыть границы с Арменией
 
В миреГрузияАрменияНикол ПашинянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Лента новостейМолния
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимойПоявилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко