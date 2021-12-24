https://ria.ru/20211224/vpechatleniya-1765424991.html
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3" - РИА Новости, 24.12.2021
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:03
2021-12-24T22:03
2021-12-24T23:42
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве первой встречи в рамках консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече"."Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах"."Мы ведем переговоры с Азербайджаном, будем вести переговоры с Турцией, с Ираном у нас постоянный диалог, Россия наш стратегический партнер. И если мы говорим с ними отдельно, будет нелогичным нежелание вести диалог в этой среде", - сказал Пашинян.При этом он добавил, что Ереван не будет участвовать в процессах, противоречащих интересам Армении.Премьер заявил также "о психологических, политических, нравственных сложностях", связанных с возможностью проведения последующих встреч формата в столицах Армении, Азербайджана или Турции. "Но если рассматривать вопрос со стратегической точки зрения… Куда мы идем и куда хотим идти... Мы должны проявить волю, если не увидим чего-то, что наносит ущерб армянским интересам", - заявил Пашинян.Он считает, что в рамках формата есть общее понимание позиции Армении о нецелесообразности дублирования повесток, обсуждаемых на других площадках.
https://ria.ru/20211129/peregovory-1761289672.html
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в мире, грузия, армения, никол пашинян, россия
22:03 24.12.2021 (обновлено: 23:42 24.12.2021)
Пашинян поделился впечатлениями от первой встречи в формате "3+3"
Пашинян заявил о положительных впечатлениях от первой встречи формата "3+3" по Кавказу
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил о положительных впечатлениях от прошедшей в Москве
первой встречи в рамках консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.
Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана
, Армении
, Турции
и гендиректора МИД Ирана
. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии
, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".
"Судя по тому, что нам доложил наш представитель, у нас в целом предварительно сложилось положительное впечатление от первой встречи, что не означает, что нет озвучиваемых сигналов и рисков", - сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.
По его словам, в целом формат "соответствует указанному в программе правительства желанию участвовать в региональных диалогах".
"Мы ведем переговоры с Азербайджаном, будем вести переговоры с Турцией, с Ираном
у нас постоянный диалог, Россия
наш стратегический партнер. И если мы говорим с ними отдельно, будет нелогичным нежелание вести диалог в этой среде", - сказал Пашинян.
При этом он добавил, что Ереван
не будет участвовать в процессах, противоречащих интересам Армении.
Премьер заявил также "о психологических, политических, нравственных сложностях", связанных с возможностью проведения последующих встреч формата в столицах Армении, Азербайджана или Турции. "Но если рассматривать вопрос со стратегической точки зрения… Куда мы идем и куда хотим идти... Мы должны проявить волю, если не увидим чего-то, что наносит ущерб армянским интересам", - заявил Пашинян.
Он считает, что в рамках формата есть общее понимание позиции Армении о нецелесообразности дублирования повесток, обсуждаемых на других площадках.
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