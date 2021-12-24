https://ria.ru/20211224/voyska-1765320776.html

В Кремле прокомментировали публикации о перемещении российских войск

В Кремле прокомментировали публикации о перемещении российских войск - РИА Новости, 24.12.2021

В Кремле прокомментировали публикации о перемещении российских войск

Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории, и никто не может оспаривать это суверенное право, глубокую... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:19

2021-12-24T13:19

2021-12-24T13:19

политика

безопасность

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории, и никто не может оспаривать это суверенное право, глубокую обеспокоенность Москвы вызывают манёвры НАТО в непосредственной близости границ РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что "Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО: Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное"."Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html

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политика, безопасность, дмитрий песков, россия