https://ria.ru/20211224/voyna-1765321736.html

Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне

Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне - РИА Новости, 24.12.2021

Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне и противодействия... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:24

2021-12-24T13:24

2021-12-24T13:25

россия

в мире

израиль

владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

ицхак герцог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне и противодействия пересмотру ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере. Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено продолжить личные контакты.

https://ria.ru/20211224/antisemitizm-1765316526.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, израиль, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), ицхак герцог