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Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне
Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне - РИА Новости, 24.12.2021
Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне и противодействия... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:24
2021-12-24T13:24
2021-12-24T13:25
россия
в мире
израиль
владимир путин
вторая мировая война (1939-1945)
ицхак герцог
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону общую задачу сохранения правды о Второй мировой войне и противодействия пересмотру ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере. Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено продолжить личные контакты.
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россия, в мире, израиль, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), ицхак герцог
13:24 24.12.2021 (обновлено: 13:25 24.12.2021)
Путин и президент Израиля обсудили сохранение правды о Второй мировой войне
Путин и президент Израиля Герцог обсудили задачу сохранения правды о Второй мировой войне