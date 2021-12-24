https://ria.ru/20211224/vkontakte-1765323672.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год
Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год - РИА Новости, 24.12.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:32
2021-12-24T13:32
2021-12-24T13:32
вконтакте
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151237/93/1512379381_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_20a3b86261e22c66e03545126659cd5d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они будут отмечать Новый год. Варианты ответа были: вместе с друзьями; дома с семьей, буду работать; уеду в другой город; буду отмечать один. Также можно было ответить, что пользователь еще не определился, либо не будет праздновать вообще. В итоге большинство подписчиков ответили, что будут дома с семьей. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год в принципе — около 11% проголосовавших. Меньше всего подписчиков отправятся в поездку в другой город — чуть меньше 3%.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151237/93/1512379381_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0163b86764279ede03604e9905a22bf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, новый год
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они будут отмечать Новый год.
Варианты ответа были: вместе с друзьями; дома с семьей, буду работать; уеду в другой город; буду отмечать один. Также можно было ответить, что пользователь еще не определился, либо не будет праздновать вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что будут дома с семьей. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год в принципе — около 11% проголосовавших. Меньше всего подписчиков отправятся в поездку в другой город — чуть меньше 3%.