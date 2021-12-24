https://ria.ru/20211224/vkontakte-1765323672.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год

Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год - РИА Новости, 24.12.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, где будут отмечать Новый год

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:32

2021-12-24T13:32

2021-12-24T13:32

вконтакте

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они будут отмечать Новый год. Варианты ответа были: вместе с друзьями; дома с семьей, буду работать; уеду в другой город; буду отмечать один. Также можно было ответить, что пользователь еще не определился, либо не будет праздновать вообще. В итоге большинство подписчиков ответили, что будут дома с семьей. Так проголосовали почти 60% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не отмечает Новый год в принципе — около 11% проголосовавших. Меньше всего подписчиков отправятся в поездку в другой город — чуть меньше 3%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, новый год