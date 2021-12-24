https://ria.ru/20211224/vetnam-1765260157.html

МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"

МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.12.2021

МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"

МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T05:24

2021-12-24T05:24

2021-12-24T05:24

распространение коронавируса

в мире

вьетнам

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."24 декабря в соответствии с поручением правительства РФ авиацией МЧС в республику Вьетнам доставлена гуманитарную помощь… "Спутник Лайт" направлен населению республики специальным бортом", - сказали в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765027310.html

вьетнам

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в мире, вьетнам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19