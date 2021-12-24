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МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.12.2021
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"
МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T05:24
2021-12-24T05:24
2021-12-24T05:24
распространение коронавируса
в мире
вьетнам
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."24 декабря в соответствии с поручением правительства РФ авиацией МЧС в республику Вьетнам доставлена гуманитарную помощь… "Спутник Лайт" направлен населению республики специальным бортом", - сказали в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765027310.html
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в мире, вьетнам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"
МЧС России направило гуманитарную помощь Вьетнаму в виде партии вакцины "Спутник Лайт"