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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/vetnam-1765260157.html
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.12.2021
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"
МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T05:24
2021-12-24T05:24
распространение коронавируса
в мире
вьетнам
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."24 декабря в соответствии с поручением правительства РФ авиацией МЧС в республику Вьетнам доставлена гуманитарную помощь… "Спутник Лайт" направлен населению республики специальным бортом", - сказали в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765027310.html
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в мире, вьетнам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коронавирус covid-19
05:24 24.12.2021
 
МЧС России направило Вьетнаму партию вакцины "Спутник Лайт"

МЧС России направило гуманитарную помощь Вьетнаму в виде партии вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский работник держит в руке флакон с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России направило партию вакцины "Спутник Лайт" населению Вьетнама, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"24 декабря в соответствии с поручением правительства РФ авиацией МЧС в республику Вьетнам доставлена гуманитарную помощь… "Спутник Лайт" направлен населению республики специальным бортом", - сказали в пресс-службе.
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 03:03Распространение коронавируса
Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВ миреВьетнамМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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