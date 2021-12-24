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Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.12.2021

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом

У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, у него легкие симптомы, общее состояние хорошее, сообщила патриархия. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:22

2021-12-24T19:22

2021-12-24T19:22

религия

стамбул

здоровье - общество

варфоломей i (патриарх константинопольский)

коронавирусы

константинопольский патриархат

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 24 дек – РИА Новости. У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, у него легкие симптомы, общее состояние хорошее, сообщила патриархия."У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус. Его Святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - говорится в сообщении.Сразу после постановки диагноза патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра."Вселенский патриарх благодарит всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и еще раз призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это во благо себе и обществу в целом. По случаю он желает всем счастливого и хорошего Рождества", - говорится в сообщении.Варфоломею 81 год. В ноябре ему сделали операцию стентирования.

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стамбул, здоровье - общество, варфоломей i (патриарх константинопольский), коронавирусы, константинопольский патриархат, коронавирус covid-19