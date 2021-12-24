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Религия
https://ria.ru/20211224/varfolomey-1765407327.html
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом - РИА Новости, 24.12.2021
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом
У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, у него легкие симптомы, общее состояние хорошее, сообщила патриархия. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:22
2021-12-24T19:22
религия
стамбул
здоровье - общество
варфоломей i (патриарх константинопольский)
коронавирусы
константинопольский патриархат
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 24 дек – РИА Новости. У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, у него легкие симптомы, общее состояние хорошее, сообщила патриархия."У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус. Его Святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - говорится в сообщении.Сразу после постановки диагноза патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра."Вселенский патриарх благодарит всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и еще раз призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это во благо себе и обществу в целом. По случаю он желает всем счастливого и хорошего Рождества", - говорится в сообщении.Варфоломею 81 год. В ноябре ему сделали операцию стентирования.
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стамбул, здоровье - общество, варфоломей i (патриарх константинопольский), коронавирусы, константинопольский патриархат, коронавирус covid-19
19:22 24.12.2021
 
Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом

У патриарха Константинопольского Варфоломея выявили коронавирус, симптомы легкие

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 24 дек – РИА Новости. У патриарха Константинопольского Варфоломея выявлен коронавирус, у него легкие симптомы, общее состояние хорошее, сообщила патриархия.
"У Вселенского патриарха Варфоломея в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых в Фанаре (резиденции патриарха), сегодня, в пятницу, 24 декабря 2021 года, был обнаружен положительный результат на коронавирус. Его Святейшество, который полностью вакцинирован, в настоящее время проявляет легкие симптомы, но его общее состояние хорошее", - говорится в сообщении.
Сразу после постановки диагноза патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.
"Вселенский патриарх благодарит всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и еще раз призывает всех следовать рекомендациям врачей и специалистов, а тех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это во благо себе и обществу в целом. По случаю он желает всем счастливого и хорошего Рождества", - говорится в сообщении.
Варфоломею 81 год. В ноябре ему сделали операцию стентирования.
 
РелигияСтамбулЗдоровье - ОбществоВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)КоронавирусыКонстантинопольский патриархатКоронавирус COVID-19
 
 
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