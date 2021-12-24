https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765386980.html
В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2021
В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек, первым компонентом привились почти 6,7 миллиона человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:34
2021-12-24T17:34
2021-12-24T17:46
общество
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вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек, первым компонентом привились почти 6,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 670 105 человека. Полная вакцинация - 6 268 959 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.При этом уровень коллективного иммунитета составляет 72%. Неделей ранее, 17 декабря, он составлял 72,2%.
https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378137.html
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общество, москва, россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19
17:34 24.12.2021 (обновлено: 17:46 24.12.2021)
В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве почти 6,3 миллиона человек привились вторым компонентом вакцины от COVID-19