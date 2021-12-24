https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765386980.html

В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2021

В Москве почти 6,3 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек, первым компонентом привились почти 6,7 миллиона человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:34

2021-12-24T17:34

2021-12-24T17:46

общество

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вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек, первым компонентом привились почти 6,7 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 670 105 человека. Полная вакцинация - 6 268 959 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.При этом уровень коллективного иммунитета составляет 72%. Неделей ранее, 17 декабря, он составлял 72,2%.

https://ria.ru/20211224/immunitet-1765378137.html

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