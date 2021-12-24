https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765281328.html

Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло

Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло - РИА Новости, 24.12.2021

Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло

Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, следует из данных исследования портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:35

2021-12-24T10:35

2021-12-24T10:41

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, следует из данных исследования портала стопкоронавирус.рф."Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%", - говорится в сообщении.В результате исследования также выяснилось, что 54% респондентов сами уже сделали прививку, доля вакцинированных с июня возросла на 21 процентный пункт , с апреля — на 38 процентных пунктов.Основными мотивами для вакцинации, согласно исследованию, стали желание победить пандемию и страх вновь заболеть и заразить родственников. Среди непривитых основными барьерами стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям и наличие антител после болезни, следует из данных.В интернет-исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, территория — вся Россия. Исследование проводилось в апреле, июне и декабре текущего года.

https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1765012222.html

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