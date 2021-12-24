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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765281328.html
Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло
Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло - РИА Новости, 24.12.2021
Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло
Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, следует из данных исследования портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:35
2021-12-24T10:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, следует из данных исследования портала стопкоронавирус.рф."Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%", - говорится в сообщении.В результате исследования также выяснилось, что 54% респондентов сами уже сделали прививку, доля вакцинированных с июня возросла на 21 процентный пункт , с апреля — на 38 процентных пунктов.Основными мотивами для вакцинации, согласно исследованию, стали желание победить пандемию и страх вновь заболеть и заразить родственников. Среди непривитых основными барьерами стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям и наличие антител после болезни, следует из данных.В интернет-исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, территория — вся Россия. Исследование проводилось в апреле, июне и декабре текущего года.
https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1765012222.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:35 24.12.2021 (обновлено: 10:41 24.12.2021)
 
Число россиян, поддерживающих вакцинацию детей от COVID-19, возросло

Число россиян, выступающих за вакцинацию детей от COVID-19, выросло с 54 до 56 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину "Спутник Лайт"
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более половины россиян выступают за вакцинацию детей от COVID-19 с согласия родителей, следует из данных исследования портала стопкоронавирус.рф.
"Более половины россиян выступают в целом за прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%", - говорится в сообщении.
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 22:43Распространение коронавируса
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
В результате исследования также выяснилось, что 54% респондентов сами уже сделали прививку, доля вакцинированных с июня возросла на 21 процентный пункт , с апреля — на 38 процентных пунктов.
Основными мотивами для вакцинации, согласно исследованию, стали желание победить пандемию и страх вновь заболеть и заразить родственников. Среди непривитых основными барьерами стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям и наличие антител после болезни, следует из данных.
В интернет-исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, территория — вся Россия. Исследование проводилось в апреле, июне и декабре текущего года.
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28 октября, 17:59Распространение коронавируса
 
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