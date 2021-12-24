https://ria.ru/20211224/usloviya-1765342043.html
Путин призвал создать условия для снижения издержек бизнеса
Путин призвал создать условия для снижения издержек бизнеса - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал создать условия для снижения издержек бизнеса
Правительству в следующем году необходимо создавать условия для снижения издержек бизнеса и повышения зарплат у населения, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:54
2021-12-24T14:54
2021-12-24T15:47
общество
владимир путин
россия
экономика
зарплаты
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительству в следующем году необходимо создавать условия для снижения издержек бизнеса и повышения зарплат у населения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства в пятницу."На повестке задача следующего уровня - необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы в государстве, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны в полную мощность задействовать все факторы роста, а это фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики, энергоэффективность и внедрение передовых экологических стандартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кадров, поддержка деловой инициативы граждан", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20211224/pravitelstvo-1765345393.html
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общество, владимир путин, россия, экономика, зарплаты
14:54 24.12.2021 (обновлено: 15:47 24.12.2021)
Путин призвал создать условия для снижения издержек бизнеса
Президент Путин призвал создать условия для снижения издержек бизнеса и повышения зарплат