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Россия призвала перестать игнорировать действия Киева, заявила Захарова
Россия призвала перестать игнорировать действия Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 24.12.2021
Россия призвала перестать игнорировать действия Киева, заявила Захарова
Россия призывает Запад перестать смотреть сквозь пальцы на действия Киева и приложить усилия, чтобы побудить его выполнять минские соглашения, заявила... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:25
2021-12-24T12:25
в мире
украина
киев
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия призывает Запад перестать смотреть сквозь пальцы на действия Киева и приложить усилия, чтобы побудить его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В который раз мы призываем западных кураторов Украины, в том числе международные структуры, которые стараются не замечать ничего из того, что там проходит и происходит, перестать смотреть либо в другую сторону, либо сквозь пальцы, на действия киевского режима и приложить наконец-то хоть какие-то минимальные усилия, чтобы побудить его к выполнению минских соглашений", - сказала Захарова на брифинге.Представитель МИД РФ добавила, что без этого невозможно достижение устойчивого мира, не только в Донбассе, но и в общеевропейском масштабе.
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в мире, украина, киев, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
12:25 24.12.2021
 
Россия призвала перестать игнорировать действия Киева, заявила Захарова

В МИД заявили, что Россия призвала перестать "смотреть сквозь пальцы" на действия Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия призывает Запад перестать смотреть сквозь пальцы на действия Киева и приложить усилия, чтобы побудить его выполнять минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В который раз мы призываем западных кураторов Украины, в том числе международные структуры, которые стараются не замечать ничего из того, что там проходит и происходит, перестать смотреть либо в другую сторону, либо сквозь пальцы, на действия киевского режима и приложить наконец-то хоть какие-то минимальные усилия, чтобы побудить его к выполнению минских соглашений", - сказала Захарова на брифинге.
Представитель МИД РФ добавила, что без этого невозможно достижение устойчивого мира, не только в Донбассе, но и в общеевропейском масштабе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
12:03
В МИД предупредили о закупках Украиной наступательного вооружения
 
В миреУкраинаКиевМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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