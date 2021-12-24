https://ria.ru/20211224/ukraina-1765307432.html
В СБУ опровергли возбуждение дела против депутата за встречу с Лукашенко
В СБУ опровергли возбуждение дела против депутата за встречу с Лукашенко - РИА Новости, 24.12.2021
В СБУ опровергли возбуждение дела против депутата за встречу с Лукашенко
Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, которого ранее... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:24
2021-12-24T12:24
2021-12-24T12:24
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александр лукашенко
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, которого ранее исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа" за встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Шевченко накануне заявил, что Служба безопасности страны якобы возбудила против него уголовное дело по статье "государственная измена"."В СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса. Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - цитирует издание "РБК-Украина" ответ пресс-службы СБУ.Депутат Шевченко был исключен из парламентской фракции "Слуга народа" после его встречи с президентом Белоруссии весной. Шевченко в Минске заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение дружественных и экономических связей с соседями, ни к чему хорошему не приведет.Отношения Киева и Минска ухудшились после того, как Украина не признала Лукашенко легитимным президентом по итогам выборов в 2020 году.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, александр лукашенко, служба безопасности украины, партия "слуга народа"
В СБУ опровергли возбуждение дела против депутата за встречу с Лукашенко
СБУ опровергла возбуждение дела против депутата Рады Шевченко за встречу с Лукашенко