https://ria.ru/20211224/ukraina-1765303829.html

В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает истерию вокруг "нападения" России

В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает истерию вокруг "нападения" России - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает истерию вокруг "нападения" России

Киев нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося "нападения" России, чтобы отвлечь внимание населения от невыполненных обещаний по Донбассу, заявила официальный РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:10

2021-12-24T12:10

2021-12-24T12:37

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Киев нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося "нападения" России, чтобы отвлечь внимание населения от невыполненных обещаний по Донбассу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отличие от реализации по комплексу мер в Киеве решили не ограничиваться рассуждениями какими-то, а подкрепили все практическими делами. В украинской столице и в других городах прошли мероприятия по проверке бомбоубежищ, проведены пробные запуски серен воздушной тревоги. То есть они считают так: кто еще не умер на Украине от гражданской войны, должны просто умереть от страха", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что на границе с Россией, на наиболее "угрожающих" направлениях приступили к рытью рвов и траншей."Проволокой-то они себя уже окутали с подачи бывших руководителей Украины, теперь остались окопы. Не знаю, что они туда решили зарыть - возможно, остатки совести. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний по прекращению войны в Донбассе, от бедственного положения в стране на всех направлениях, от ухудшений социально-экономической ситуации, роста тарифов, ущемления свободы слова, нарушений прав русскоязычных граждан, этот список практически бесконечный", - отметила представитель МИД.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765228672.html

https://ria.ru/20211224/ukraina-1765305804.html

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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия