https://ria.ru/20211224/uchenye-1765362360.html
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:07
2021-12-24T16:07
2021-12-24T16:07
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными."Наша наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей, их потенциал укрепляется в вузах и университетах. Важно, что все большее количество родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры... Это такие знаковые, позитивные и долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать", - сказал Путин.По словам президента, почти две трети россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру."Так, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 медицинских кампусов, с условиями для учебы и исследований они должны быть созданы", - заключил глава государства.
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общество, владимир путин
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
Президент Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными.
"Наша наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей, их потенциал укрепляется в вузах и университетах. Важно, что все большее количество родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры... Это такие знаковые, позитивные и долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать", - сказал Путин.
По словам президента, почти две трети россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру.
"Так, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 медицинских кампусов, с условиями для учебы и исследований они должны быть созданы", - заключил глава государства.