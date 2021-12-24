https://ria.ru/20211224/uchenye-1765362360.html

Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными

Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными - РИА Новости, 24.12.2021

Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:07

2021-12-24T16:07

2021-12-24T16:07

общество

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными."Наша наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей, их потенциал укрепляется в вузах и университетах. Важно, что все большее количество родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры... Это такие знаковые, позитивные и долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать", - сказал Путин.По словам президента, почти две трети россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру."Так, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 медицинских кампусов, с условиями для учебы и исследований они должны быть созданы", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20211224/megagranty-1765350992.html

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общество, владимир путин