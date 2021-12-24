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Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:07
2021-12-24T16:07
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными."Наша наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей, их потенциал укрепляется в вузах и университетах. Важно, что все большее количество родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры... Это такие знаковые, позитивные и долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать", - сказал Путин.По словам президента, почти две трети россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру."Так, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 медицинских кампусов, с условиями для учебы и исследований они должны быть созданы", - заключил глава государства.
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общество, владимир путин
16:07 24.12.2021
 
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными

Президент Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что нужно поддерживать детей, которые планируют стать учеными.
"Наша наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей, их потенциал укрепляется в вузах и университетах. Важно, что все большее количество родителей поддерживают своих детей в выборе научной карьеры... Это такие знаковые, позитивные и долгосрочные тенденции обязательно нужно поддержать", - сказал Путин.
По словам президента, почти две трети россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру.
"Так, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 медицинских кампусов, с условиями для учебы и исследований они должны быть созданы", - заключил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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