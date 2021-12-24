19:47 24.12.2021 (обновлено: 20:48 24.12.2021)
МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой
МИД выразил озабоченность из-за учений Японии и США вблизи российских границ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва рассматривает совместные учения Японии и США вблизи границ России как угрозу безопасности страны на Дальнем Востоке и потенциальный вызов, заявили в МИД РФ.
Ранее представитель японского посольства в Москве был вызван в МИД для заявления протеста.
"Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря с.г. японо-американскими военно-морскими учениями в районе о. Хоккайдо. Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Передачу островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.