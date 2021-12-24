https://ria.ru/20211224/ucheniya-1765411997.html

МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой

МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой - РИА Новости, 24.12.2021

МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой

Москва рассматривает совместные учения Японии и США вблизи границ России как угрозу безопасности страны на Дальнем Востоке и потенциальный вызов, заявили в МИД... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:47

2021-12-24T19:47

2021-12-24T20:48

сша

япония

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дальний восток

курильские острова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва рассматривает совместные учения Японии и США вблизи границ России как угрозу безопасности страны на Дальнем Востоке и потенциальный вызов, заявили в МИД РФ.Ранее представитель японского посольства в Москве был вызван в МИД для заявления протеста."Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря с.г. японо-американскими военно-морскими учениями в районе о. Хоккайдо. Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Передачу островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211224/protest-1765412959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/yaponiya-1764082230.html

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сша, япония, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дальний восток, курильские острова