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Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца
Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца - РИА Новости, 24.12.2021
Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца
Житель Челябинской области, которого обвиняют в убийстве маленькой девочки, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:29
2021-12-24T10:29
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Житель Челябинской области, которого обвиняют в убийстве маленькой девочки, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщал региональный СК, днем 10 сентября в частном доме в Чебаркульском районе обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "убийство". По данным СК РФ, погибшей дочке сожительницы обвиняемого было 10 месяцев, а 30-летний злоумышленник был пьян и после убийства спрятал тело в погребе."Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Челябинской области было также возбуждено уголовное по статье о халатности в действиях должностных лиц социальных органов, в чьи обязанности входил контроль за положением ребенка в указанной семье.
https://ria.ru/20211122/ubiystvo-1760138869.html
https://ria.ru/20210929/mladenets-1752381205.html
челябинская область
чебаркульский район
россия
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:29 24.12.2021
 
Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца

Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство восьмимесячной девочки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Житель Челябинской области, которого обвиняют в убийстве маленькой девочки, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщал региональный СК, днем 10 сентября в частном доме в Чебаркульском районе обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "убийство". По данным СК РФ, погибшей дочке сожительницы обвиняемого было 10 месяцев, а 30-летний злоумышленник был пьян и после убийства спрятал тело в погребе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Челябинской области было также возбуждено уголовное по статье о халатности в действиях должностных лиц социальных органов, в чьи обязанности входил контроль за положением ребенка в указанной семье.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 18:55
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧебаркульский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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