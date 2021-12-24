https://ria.ru/20211224/ubiystvo-1765280311.html

Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца

Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца - РИА Новости, 24.12.2021

Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца

Житель Челябинской области, которого обвиняют в убийстве маленькой девочки, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:29

2021-12-24T10:29

2021-12-24T10:29

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Житель Челябинской области, которого обвиняют в убийстве маленькой девочки, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщал региональный СК, днем 10 сентября в частном доме в Чебаркульском районе обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "убийство". По данным СК РФ, погибшей дочке сожительницы обвиняемого было 10 месяцев, а 30-летний злоумышленник был пьян и после убийства спрятал тело в погребе."Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Челябинской области было также возбуждено уголовное по статье о халатности в действиях должностных лиц социальных органов, в чьи обязанности входил контроль за положением ребенка в указанной семье.

https://ria.ru/20211122/ubiystvo-1760138869.html

https://ria.ru/20210929/mladenets-1752381205.html

челябинская область

чебаркульский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф), россия