https://ria.ru/20211224/turtsiya-1765318589.html

Песков рассказал о возможной роли Турции в урегулировании на Украине

Песков рассказал о возможной роли Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.12.2021

Песков рассказал о возможной роли Турции в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине, заявил, что США могут консультироваться с... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:12

2021-12-24T13:12

2021-12-24T13:12

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине, заявил, что США могут консультироваться с Анкарой по данной теме, так как Турция является страной НАТО и союзником американцев."Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае - это страна НАТО. Скорее всего, именно, в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Они же союзник США", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/turtsiya-1765294847.html

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в мире, киев, анкара, дмитрий песков, нато, россия