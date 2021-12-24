https://ria.ru/20211224/turtsiya-1765276011.html
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной - РИА Новости, 24.12.2021
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:53
2021-12-24T09:53
2021-12-24T09:53
в мире
украина
турция
нато
мевлют чавушоглу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751254000_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_33589f9e115a6bef999c21794de678cb.jpg
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования нужна дипломатия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности. Это сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия", - заявил Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751254000_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f601892e190d79dff21ce0875782896c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, нато, мевлют чавушоглу, россия
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Украиной