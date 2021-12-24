Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/turtsiya-1765276011.html
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной - РИА Новости, 24.12.2021
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:53
2021-12-24T09:53
в мире
украина
турция
нато
мевлют чавушоглу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751254000_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_33589f9e115a6bef999c21794de678cb.jpg
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования нужна дипломатия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности. Это сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия", - заявил Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751254000_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f601892e190d79dff21ce0875782896c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, нато, мевлют чавушоглу, россия
09:53 24.12.2021
 
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Украиной

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования нужна дипломатия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности. Это сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия", - заявил Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 19:34
"Нам говорят: война, война". Путин раскрыл, как будет действовать
 
В миреУкраинаТурцияНАТОМевлют ЧавушоглуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В горах Кубани объявили лавинную опасность
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Лента новостейМолния
В горах Кубани объявили лавинную опасностьПравительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой