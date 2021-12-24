https://ria.ru/20211224/turtsiya-1765276011.html

Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной

Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной - РИА Новости, 24.12.2021

Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной

Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:53

2021-12-24T09:53

2021-12-24T09:53

в мире

украина

турция

нато

мевлют чавушоглу

россия

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АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Турция не будет игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на тесные связи с РФ в условиях напряженности между Киевом и Москвой, для ее урегулирования нужна дипломатия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности. Это сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия", - заявил Чавушоглу, выступая на заседании Академии международной безопасности в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html

украина

турция

россия

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в мире, украина, турция, нато, мевлют чавушоглу, россия