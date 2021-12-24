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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211224/turizm-1765424645.html
Глава Мордовии рассказал о планах развития туризма в регионе
Глава Мордовии рассказал о планах развития туризма в регионе - РИА Новости, 24.12.2021
Глава Мордовии рассказал о планах развития туризма в регионе
Мордовия будет активно развивать туризм, создавая необходимую инфраструктуру и привлекая жителей других регионов проведением мероприятий национального масштаба, РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:03
2021-12-24T22:03
республика мордовия
саранск
ржд
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Мордовия будет активно развивать туризм, создавая необходимую инфраструктуру и привлекая жителей других регионов проведением мероприятий национального масштаба, в том числе в сфере образования, заявил глава Мордовии Артем Здунов, выступая с посланием государственному собранию республики.Глава республики отметил, что в Мордовии активно развиваются нацпроекты "Образование" и "Наука", которые придали импульс всей системе образования. "К 2024 году мы должны охватить современными моделями дополнительного образования более 80% ребят. Для этого нужно внедрять новые формы поддержки, уделить большее внимание олимпиадному движению. Возможности для этого есть, в том числе на базе образовательного центра "Мира", работающего по методике "Сириуса". Особую позицию на федеральном уровне занимает "Республиканский лицей для одарённых детей", который в этом году вошёл в десятку сильнейших школ России. Международные победы его учащихся являются достоянием республики и страны", - сказал глава Мордовии.Здунов подчеркнул, что Мордовия добилась права проведения в следующем году Всероссийской олимпиады школьников по математике и первой в истории Европейской олимпиады по астрономии, на которую приедут сильнейшие зарубежные сборные."Ещё более масштабным событием следующего года станет проведение в республике юбилейного десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам "WorldSkills". Мы добились этого права в серьёзной борьбе. Впервые Чемпионат пройдёт в городе с населением меньше миллиона человек", - подчеркнул глава республики.Это мероприятие повысит узнаваемость региона и поможет привлечь внимание жителей других регионов России. Мордовия планирует принять активное участие в реализации в новом нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", разработка которого практически завершена на федеральном уровне. Глава республики подчеркнул, что всем ветвям власти, органам местного самоуправления поручено сосредоточить усилия на этом направлении работы.Он отметил, что большим туристическим потенциалом обладает Темниковский район, территория которого по решению руководства страны вошла в состав кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Важнейшее направление для правительства и районной администрации - создать требуемую инфраструктуру, привлечь инвесторов в кластер.Точка притяжения туристов формируется и в Атяшевском районе. Это новый горнолыжный комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Правительству республики необходимо продолжить переговоры с РЖД по обеспечению транспортной доступности нового объекта."Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству необходимо организовать ежегодное участие республики в программе субсидирования межрегиональных авиаперевозок. В следующем году из аэропорта Саранска должны быть открыты вылеты как минимум по 7 направлениям. Одновременно важно развивать международное авиасообщение", - сообщил Здунов. К 2024 году жители Мордовии должны иметь полноценную возможность зарубежных вылетов, подчеркнул руководитель республики.
https://ria.ru/20211224/mordoviya-1765420746.html
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саранск, ржд, республика мордовия, артем здунов, россия
22:03 24.12.2021
 
Глава Мордовии рассказал о планах развития туризма в регионе

Глава Мордовии Здунов рассказал о планах развития инфраструктуры для привлечения туристов

© Фото : портал Республики МордовияВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : портал Республики Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Мордовия будет активно развивать туризм, создавая необходимую инфраструктуру и привлекая жителей других регионов проведением мероприятий национального масштаба, в том числе в сфере образования, заявил глава Мордовии Артем Здунов, выступая с посланием государственному собранию республики.
Глава республики отметил, что в Мордовии активно развиваются нацпроекты "Образование" и "Наука", которые придали импульс всей системе образования. "К 2024 году мы должны охватить современными моделями дополнительного образования более 80% ребят. Для этого нужно внедрять новые формы поддержки, уделить большее внимание олимпиадному движению. Возможности для этого есть, в том числе на базе образовательного центра "Мира", работающего по методике "Сириуса". Особую позицию на федеральном уровне занимает "Республиканский лицей для одарённых детей", который в этом году вошёл в десятку сильнейших школ России. Международные победы его учащихся являются достоянием республики и страны", - сказал глава Мордовии.
Город Ижевск - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
21:16Республика Мордовия
Здунов предложил объявить в Мордовии Год предпринимательской инициативы
Здунов подчеркнул, что Мордовия добилась права проведения в следующем году Всероссийской олимпиады школьников по математике и первой в истории Европейской олимпиады по астрономии, на которую приедут сильнейшие зарубежные сборные.
"Ещё более масштабным событием следующего года станет проведение в республике юбилейного десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам "WorldSkills". Мы добились этого права в серьёзной борьбе. Впервые Чемпионат пройдёт в городе с населением меньше миллиона человек", - подчеркнул глава республики.
Это мероприятие повысит узнаваемость региона и поможет привлечь внимание жителей других регионов России. Мордовия планирует принять активное участие в реализации в новом нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", разработка которого практически завершена на федеральном уровне. Глава республики подчеркнул, что всем ветвям власти, органам местного самоуправления поручено сосредоточить усилия на этом направлении работы.
Он отметил, что большим туристическим потенциалом обладает Темниковский район, территория которого по решению руководства страны вошла в состав кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Важнейшее направление для правительства и районной администрации - создать требуемую инфраструктуру, привлечь инвесторов в кластер.
Точка притяжения туристов формируется и в Атяшевском районе. Это новый горнолыжный комплекс с сопутствующей инфраструктурой. Правительству республики необходимо продолжить переговоры с РЖД по обеспечению транспортной доступности нового объекта.
"Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству необходимо организовать ежегодное участие республики в программе субсидирования межрегиональных авиаперевозок. В следующем году из аэропорта Саранска должны быть открыты вылеты как минимум по 7 направлениям. Одновременно важно развивать международное авиасообщение", - сообщил Здунов. К 2024 году жители Мордовии должны иметь полноценную возможность зарубежных вылетов, подчеркнул руководитель республики.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:26Республика Мордовия
В Мордовии выросло число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
 
Республика МордовияСаранскРЖДРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
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