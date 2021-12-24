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https://ria.ru/20211224/tsimbalyuk-1765280933.html
Вызов Цимбалюка в прокуратуру в Москве отозван ведомством, заявил адвокат
Вызов Цимбалюка в прокуратуру в Москве отозван ведомством, заявил адвокат - РИА Новости, 24.12.2021
Вызов Цимбалюка в прокуратуру в Москве отозван ведомством, заявил адвокат
Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе самого ведомства, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Николай Полозов. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:32
2021-12-24T11:04
москва
происшествия
николай полозов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе самого ведомства, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Николай Полозов.Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам."Спустя несколько минут я оказался в прокуратуре Центрального административного округа, однако кабинет №43, в который необходимо было явиться, был закрыт. Ни одного из помощников прокурора … не оказалось. А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", - сказал Полозов.Юрист уточнил, что в прокуратуре его попросили оставить мобильный телефон для связи. При этом, подчеркнул он, что ни его, ни самого Цимбалюка об отзыве вызова не уведомили.Адвокат украинского журналиста Романа Цимбалюка Николай Полозов отказался раскрывать РИА Новости информацию о том, находится ли он в Москве или в Киеве - "в интересах его безопасности"."Я не могу раскрывать эту информацию в интересах его безопасности", - сказал Полозов в ответ на вопрос РИА Новости о том, находится Цимбалюк в Москве или в Киеве.Комментариями прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20211208/tsimbalyuk-1762802107.html
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Адвокат Цимбалюка рассказал, что вызов украинского журналиста в прокуратуру отозван
Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе самого ведомства, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Николай Полозов. Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
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москва, происшествия, николай полозов
10:32 24.12.2021 (обновлено: 11:04 24.12.2021)
 
Вызов Цимбалюка в прокуратуру в Москве отозван ведомством, заявил адвокат

Адвокат Цимбалюка заявил, что вызов журналиста в прокуратуру в Москве отозван ведомством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе самого ведомства, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Николай Полозов.
Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.
Украинский журналист Роман Цимбалюк - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:16
RT: журналиста УНИАН Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру
"Спустя несколько минут я оказался в прокуратуре Центрального административного округа, однако кабинет №43, в который необходимо было явиться, был закрыт. Ни одного из помощников прокурора … не оказалось. А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", - сказал Полозов.
Юрист уточнил, что в прокуратуре его попросили оставить мобильный телефон для связи. При этом, подчеркнул он, что ни его, ни самого Цимбалюка об отзыве вызова не уведомили.
Адвокат украинского журналиста Романа Цимбалюка Николай Полозов отказался раскрывать РИА Новости информацию о том, находится ли он в Москве или в Киеве - "в интересах его безопасности".
"Я не могу раскрывать эту информацию в интересах его безопасности", - сказал Полозов в ответ на вопрос РИА Новости о том, находится Цимбалюк в Москве или в Киеве.
Комментариями прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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МоскваПроисшествияНиколай Полозов
 
 
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