https://ria.ru/20211224/transgendery-1765330534.html

В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях

В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях - РИА Новости, 24.12.2021

В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях

Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:55

2021-12-24T13:55

2021-12-24T13:55

религия

владимир путин

россия

дмитрий петровский

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московского патриархата Дмитрий Петровский."Не спорю, что трансгендеры могут и способны заниматься спортом, при этом демонстрировать определенные результаты. Но мне кажется, что спортсмены-трансгендеры искажают тот смысл, который заложен в соревновательном спорте: выявление лучших сторон и возможностей человеческого тела и духа... Если человек хочет соответствовать замыслу Божьему о себе, то соревноваться в искусственно сконструированном представительстве является более чем странным", - сказал он РИА Новости, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об участии мужчин, объявивших себя женщинами, в состязаниях.Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.Христианское восприятие тела как храма Духа Божия и венца творения, добавил Петровский, накладывает на людей требования ответственного и деликатного отношения к телу как неотделимой от человеческой личности данности. "Стремление исправить замысел Божий о человеке, скорректировав себя хирургически или гормонально, как правило, имеет негативные последствия для развития человеческой личности. Мне кажется, что если человек создан мужчиной - он и должен соревноваться как мужчина, если создан женщиной - то это шанс выявить спортивные возможности прекрасной половины человечества", - добавил он.

https://rsport.ria.ru/20211117/vjr-1759458120.html

https://ria.ru/20211111/aleshina-1758594747.html

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владимир путин, россия, дмитрий петровский