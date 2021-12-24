В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Спортсменка-трансгендер впервые выступила на Олимпийских играх
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московского патриархата Дмитрий Петровский.
"Не спорю, что трансгендеры могут и способны заниматься спортом, при этом демонстрировать определенные результаты. Но мне кажется, что спортсмены-трансгендеры искажают тот смысл, который заложен в соревновательном спорте: выявление лучших сторон и возможностей человеческого тела и духа... Если человек хочет соответствовать замыслу Божьему о себе, то соревноваться в искусственно сконструированном представительстве является более чем странным", - сказал он РИА Новости, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об участии мужчин, объявивших себя женщинами, в состязаниях.
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Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
Христианское восприятие тела как храма Духа Божия и венца творения, добавил Петровский, накладывает на людей требования ответственного и деликатного отношения к телу как неотделимой от человеческой личности данности. "Стремление исправить замысел Божий о человеке, скорректировав себя хирургически или гормонально, как правило, имеет негативные последствия для развития человеческой личности. Мне кажется, что если человек создан мужчиной - он и должен соревноваться как мужчина, если создан женщиной - то это шанс выявить спортивные возможности прекрасной половины человечества", - добавил он.
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