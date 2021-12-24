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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211224/transgendery-1765330534.html
В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях
В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях - РИА Новости, 24.12.2021
В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях
Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:55
2021-12-24T13:55
религия
владимир путин
россия
дмитрий петровский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московского патриархата Дмитрий Петровский."Не спорю, что трансгендеры могут и способны заниматься спортом, при этом демонстрировать определенные результаты. Но мне кажется, что спортсмены-трансгендеры искажают тот смысл, который заложен в соревновательном спорте: выявление лучших сторон и возможностей человеческого тела и духа... Если человек хочет соответствовать замыслу Божьему о себе, то соревноваться в искусственно сконструированном представительстве является более чем странным", - сказал он РИА Новости, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об участии мужчин, объявивших себя женщинами, в состязаниях.Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.Христианское восприятие тела как храма Духа Божия и венца творения, добавил Петровский, накладывает на людей требования ответственного и деликатного отношения к телу как неотделимой от человеческой личности данности. "Стремление исправить замысел Божий о человеке, скорректировав себя хирургически или гормонально, как правило, имеет негативные последствия для развития человеческой личности. Мне кажется, что если человек создан мужчиной - он и должен соревноваться как мужчина, если создан женщиной - то это шанс выявить спортивные возможности прекрасной половины человечества", - добавил он.
https://rsport.ria.ru/20211117/vjr-1759458120.html
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владимир путин, россия, дмитрий петровский
13:55 24.12.2021
 

В РПЦ высказались об участии трансгендеров в спортивных состязаниях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Спортсменка-трансгендер впервые выступила на Олимпийских играх
Олимпиада-2020. Спортсменка-трансгендер впервые выступила на Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Трансгендеры могут заниматься спортом, но они искажают при этом как суть соревновательного спорта, так и замысел Господа о человеке, сказал РИА Новости ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московского патриархата Дмитрий Петровский.
"Не спорю, что трансгендеры могут и способны заниматься спортом, при этом демонстрировать определенные результаты. Но мне кажется, что спортсмены-трансгендеры искажают тот смысл, который заложен в соревновательном спорте: выявление лучших сторон и возможностей человеческого тела и духа... Если человек хочет соответствовать замыслу Божьему о себе, то соревноваться в искусственно сконструированном представительстве является более чем странным", - сказал он РИА Новости, комментируя слова президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об участии мужчин, объявивших себя женщинами, в состязаниях.
Лорел Хаббард - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:00
МОК представил новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте
Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
Христианское восприятие тела как храма Духа Божия и венца творения, добавил Петровский, накладывает на людей требования ответственного и деликатного отношения к телу как неотделимой от человеческой личности данности. "Стремление исправить замысел Божий о человеке, скорректировав себя хирургически или гормонально, как правило, имеет негативные последствия для развития человеческой личности. Мне кажется, что если человек создан мужчиной - он и должен соревноваться как мужчина, если создан женщиной - то это шанс выявить спортивные возможности прекрасной половины человечества", - добавил он.
Юлия Алешина - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:04
Политик-трансгендер с Алтая рассказала о каминг-ауте
 
РелигияВладимир ПутинРоссияДмитрий Петровский
 
 
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