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Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы"
Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 24.12.2021
Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы"
На YouTube-канале видеосервиса START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда российского сериала "Вампиры средней полосы". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T02:24
2021-12-24T02:24
2021-12-24T02:24
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда российского сериала "Вампиры средней полосы".Действие в праздничной серии происходит до событий, показанных в первом сезоне. Семья вампиров из Смоленской области во главе с дедом Славой впервые за долгие годы собирается встретить Новый год. Ради этого миролюбивые вурдалаки, которые питаются донорской кровью и не убивают людей, отправляются в Подмосковье. Там деда Славу и его "родных" в своем замке на праздник ждет гостеприимный артист эстрады Максимилиан, которого сыграл Максим Галкин. В новогодней серии снялись Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный и другие.Премьера эпизода состоится 29 декабря онлайн.
https://ria.ru/20210429/vampires-1730328278.html
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максим галкин, новости культуры, кино и сериалы, смоленская область, московская область (подмосковье), юрий стоянов
Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы"
Вышел трейлер новогоднего спецэпизода сериала "Вампиры средней полосы"
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда российского сериала "Вампиры средней полосы".
Действие в праздничной серии происходит до событий, показанных в первом сезоне. Семья вампиров из Смоленской области во главе с дедом Славой впервые за долгие годы собирается встретить Новый год. Ради этого миролюбивые вурдалаки, которые питаются донорской кровью и не убивают людей, отправляются в Подмосковье.
Там деда Славу и его "родных" в своем замке на праздник ждет гостеприимный артист эстрады Максимилиан, которого сыграл Максим Галкин.
В новогодней серии снялись Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный и другие.
Премьера эпизода состоится 29 декабря онлайн.