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Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы"

Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 24.12.2021

Галкин снялся в новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы"

На YouTube-канале видеосервиса START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда российского сериала "Вампиры средней полосы". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:24

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2021-12-24T02:24

культура

максим галкин

новости культуры

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смоленская область

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юрий стоянов

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда российского сериала "Вампиры средней полосы".Действие в праздничной серии происходит до событий, показанных в первом сезоне. Семья вампиров из Смоленской области во главе с дедом Славой впервые за долгие годы собирается встретить Новый год. Ради этого миролюбивые вурдалаки, которые питаются донорской кровью и не убивают людей, отправляются в Подмосковье. Там деда Славу и его "родных" в своем замке на праздник ждет гостеприимный артист эстрады Максимилиан, которого сыграл Максим Галкин. В новогодней серии снялись Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный и другие.Премьера эпизода состоится 29 декабря онлайн.

https://ria.ru/20210429/vampires-1730328278.html

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максим галкин, новости культуры, кино и сериалы, смоленская область, московская область (подмосковье), юрий стоянов