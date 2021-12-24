https://ria.ru/20211224/tekhas-1765258612.html

СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда

СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда

Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, который... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T04:15

2021-12-24T04:15

2021-12-24T04:15

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, который проходил по делу о наркотиках 2004 года, сообщают местные СМИ.Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании Флойда по делу о наркотиках. Он был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.В сообщении говорится, что решение было принято в связи с наличием в рекомендации "процедурных ошибок и несовпадений с правилами совета". Отмечается, что Флойд все еще может быть помилован в дальнейшем."Совет рассмотрит и устранит процедурные ошибки и проблемы, связанные с любыми ожидающими рассмотрения заявками, в соответствии со своими правилами. В результате отзыва рекомендации в отношении Флойда губернатор не имел возможности ее рассмотреть", - сообщили в офисе руководителя региона.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/floyd-1751579934.html

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в мире, техас, сша, джордж флойд