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СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда
СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда
Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, который... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:15
2021-12-24T04:15
2021-12-24T04:15
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, который проходил по делу о наркотиках 2004 года, сообщают местные СМИ.Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании Флойда по делу о наркотиках. Он был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.В сообщении говорится, что решение было принято в связи с наличием в рекомендации "процедурных ошибок и несовпадений с правилами совета". Отмечается, что Флойд все еще может быть помилован в дальнейшем."Совет рассмотрит и устранит процедурные ошибки и проблемы, связанные с любыми ожидающими рассмотрения заявками, в соответствии со своими правилами. В результате отзыва рекомендации в отношении Флойда губернатор не имел возможности ее рассмотреть", - сообщили в офисе руководителя региона.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
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в мире, техас, сша, джордж флойд
СМИ: совет Техаса отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда
Dallas News: совет Техаса отозвал рекомендацию помиловать убитого полицейским Флойда
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости.
Совет американского штата Техас
по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения отозвал рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда
, который проходил по делу о наркотиках 2004 года, сообщают местные СМИ.
Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании Флойда по делу о наркотиках. Он был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.
"Были отозваны 25 рекомендаций о помиловании, включая поданную в отношении Флойда", - сообщает Dallas News
.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с наличием в рекомендации "процедурных ошибок и несовпадений с правилами совета". Отмечается, что Флойд все еще может быть помилован в дальнейшем.
"Совет рассмотрит и устранит процедурные ошибки и проблемы, связанные с любыми ожидающими рассмотрения заявками, в соответствии со своими правилами. В результате отзыва рекомендации в отношении Флойда губернатор не имел возможности ее рассмотреть", - сообщили в офисе руководителя региона.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США
, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса
приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.