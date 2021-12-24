Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/tatosov-1765336587.html
Умер актер Владимир Татосов
Умер актер Владимир Татосов - РИА Новости, 24.12.2021
Умер актер Владимир Татосов
Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:27
2021-12-24T14:27
культура
санкт-петербургский театр комедии имени акимова
шерлок холмс
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765336210_653:119:3000:1439_1920x0_80_0_0_2b7778d5161d0a9ef267f21966ce3a9d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.Она подтвердила факт смерти Татосова."Владимира Михайловича невозможно забыть хотя бы потому, что я не встречала человека, который был бы сплошной улыбкой. Он успевал насмешить всех вокруг себя и решить самые сложные вопросы. Я бы сравнила его с актерами лучшего, высшего профессионализма, прежде всего французскими, в нем что-то было французское. Глубина, ум, честь, достоинство, но все это окрашивалось всегда юмором", - рассказала Гущина, отметив, что, несмотря на почтенный возраст, актер был "очень молодым человеком".Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, в 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. Снимался в таких известных картинах, как "Посылка для Светланы", "Шестое июля", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", сериале "Улицы разбитых фонарей".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765336210_537:0:3000:1847_1920x0_80_0_0_16d6f87053d6f1e92da8f7a7b4e181fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербургский театр комедии имени акимова, шерлок холмс, новости культуры, кино и сериалы
14:27 24.12.2021
 
Умер актер Владимир Татосов

Глава гильдии актеров кино: умерший актер Татосов был "сплошной улыбкой"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Татосов в роли Свердлова в фильме "Шестое июля"
Владимир Татосов в роли Свердлова в фильме Шестое июля - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
Она подтвердила факт смерти Татосова.
"Владимира Михайловича невозможно забыть хотя бы потому, что я не встречала человека, который был бы сплошной улыбкой. Он успевал насмешить всех вокруг себя и решить самые сложные вопросы. Я бы сравнила его с актерами лучшего, высшего профессионализма, прежде всего французскими, в нем что-то было французское. Глубина, ум, честь, достоинство, но все это окрашивалось всегда юмором", - рассказала Гущина, отметив, что, несмотря на почтенный возраст, актер был "очень молодым человеком".
Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, в 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. Снимался в таких известных картинах, как "Посылка для Светланы", "Шестое июля", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", сериале "Улицы разбитых фонарей".
 
КультураСанкт-Петербургский театр комедии имени АкимоваШерлок ХолмсНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Лента новостейМолния
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимойПоявилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко