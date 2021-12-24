https://ria.ru/20211224/tatosov-1765336587.html
Умер актер Владимир Татосов
Умер актер Владимир Татосов - РИА Новости, 24.12.2021
Умер актер Владимир Татосов
Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:27
2021-12-24T14:27
2021-12-24T14:27
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.Она подтвердила факт смерти Татосова."Владимира Михайловича невозможно забыть хотя бы потому, что я не встречала человека, который был бы сплошной улыбкой. Он успевал насмешить всех вокруг себя и решить самые сложные вопросы. Я бы сравнила его с актерами лучшего, высшего профессионализма, прежде всего французскими, в нем что-то было французское. Глубина, ум, честь, достоинство, но все это окрашивалось всегда юмором", - рассказала Гущина, отметив, что, несмотря на почтенный возраст, актер был "очень молодым человеком".Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, в 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. Снимался в таких известных картинах, как "Посылка для Светланы", "Шестое июля", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", сериале "Улицы разбитых фонарей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургский театр комедии имени акимова, шерлок холмс, новости культуры, кино и сериалы
Умер актер Владимир Татосов
Глава гильдии актеров кино: умерший актер Татосов был "сплошной улыбкой"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Актер Владимир Татосов, скончавшийся на 96-м году жизни, обладал высшим профессионализмом и успевал насмешить всех вокруг себя, заявила РИА Новости директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
Она подтвердила факт смерти Татосова.
"Владимира Михайловича невозможно забыть хотя бы потому, что я не встречала человека, который был бы сплошной улыбкой. Он успевал насмешить всех вокруг себя и решить самые сложные вопросы. Я бы сравнила его с актерами лучшего, высшего профессионализма, прежде всего французскими, в нем что-то было французское. Глубина, ум, честь, достоинство, но все это окрашивалось всегда юмором", - рассказала Гущина, отметив, что, несмотря на почтенный возраст, актер был "очень молодым человеком".
Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, в 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. Снимался в таких известных картинах, как "Посылка для Светланы", "Шестое июля", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", сериале "Улицы разбитых фонарей".