https://ria.ru/20211224/tantsysozvezdami-1765343870.html

Стали известны первые участники шоу "Танцы со звездами"

Стали известны первые участники шоу "Танцы со звездами" - РИА Новости, 24.12.2021

Стали известны первые участники шоу "Танцы со звездами"

Дмитрий Харатьян примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Он будет выступать в паре с Ульяной Максимкиной. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:24

шоубиз

дмитрий харатьян

вгтрк

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дмитрий Харатьян примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Он будет выступать в паре с Ульяной Максимкиной. Максимкина принимала участие в 12-м сезоне шоу, в 2021 году. Она танцевала в паре с актером Антоном Шагиным. Они заняли пятое место. Победителем шоу стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. На втором месте Dava и Дарья Палей, на третьем – Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. Шоу "Танцы со звездами" идет на телеканале "Россия 1" с 2006 года. Всего вышло 12 сезонов программы. Согласно правилам, в проекте участвуют пары, один из партнеров которой профессионал, а другой – звезда кино, театра, эстрады или ТВ. Каждый новый выпуск участники показывают определенный вид танца, за который получают оценки жюри. Кроме того, есть и зрительское голосование. Общий балл суммируется, пара, которая набрала наименьшие очки, выбывает из шоу.

https://ria.ru/20210221/tantsy-1598299357.html

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дмитрий харатьян, вгтрк, россия-1 (телеканал)