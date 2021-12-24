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Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте
Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте - РИА Новости, 24.12.2021
Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте
Участник ДТП в Ялте, судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич, отказавшийся от медицинского освидетельствования, лишен полномочий... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:34
2021-12-24T20:34
2021-12-24T20:34
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Участник ДТП в Ялте, судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич, отказавшийся от медицинского освидетельствования, лишен полномочий квалификационной коллегией судей республики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Крыма.Ранее СМИ Крыма сообщили о ДТП в Ялте 14 декабря. На видео виновник аварии, в которой участвовали два автомобиля, представившийся судьей Юрием Гулевичем, вступил в конфликт с сотрудниками ДПС, отказавшись от медэкспертизы."Квалификационной коллегией судей судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий за участие в ДТП и отказ от медицинского освидетельствования", - сообщил собеседник агентства.В отношении Гулевича составлен административный протокол, стоит вопрос о лишении водительских прав, сообщил источник.
https://ria.ru/20210806/shtraf-1744677560.html
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происшествия, республика крым, симферополь, ялта
Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте
Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП и конфликта с сотрудниками ДПС в Ялте