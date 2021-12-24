https://ria.ru/20211224/sudya-1765416467.html

Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте

Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте - РИА Новости, 24.12.2021

Симферопольского судью лишили полномочий после ДТП в Ялте

Участник ДТП в Ялте, судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич, отказавшийся от медицинского освидетельствования, лишен полномочий... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:34

2021-12-24T20:34

2021-12-24T20:34

происшествия

республика крым

симферополь

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Участник ДТП в Ялте, судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич, отказавшийся от медицинского освидетельствования, лишен полномочий квалификационной коллегией судей республики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Крыма.Ранее СМИ Крыма сообщили о ДТП в Ялте 14 декабря. На видео виновник аварии, в которой участвовали два автомобиля, представившийся судьей Юрием Гулевичем, вступил в конфликт с сотрудниками ДПС, отказавшись от медэкспертизы."Квалификационной коллегией судей судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий за участие в ДТП и отказ от медицинского освидетельствования", - сообщил собеседник агентства.В отношении Гулевича составлен административный протокол, стоит вопрос о лишении водительских прав, сообщил источник.

https://ria.ru/20210806/shtraf-1744677560.html

республика крым

симферополь

ялта

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происшествия, республика крым, симферополь, ялта