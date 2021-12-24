https://ria.ru/20211224/stremskiy-1765273271.html
Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми - РИА Новости, 24.12.2021
Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Саракташский районный суд в Оренбургской области признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми и приговорил его к 21 году лишения... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:32
2021-12-24T09:32
2021-12-24T09:32
религия
происшествия
оренбургская область
религия
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Саракташский районный суд в Оренбургской области признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значились 11 детей.В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу шло в закрытом режиме с 2 октября 2020 года. В пятницу состоялось оглашение приговора."За совершение преступлений против половой неприкосновенности Стремскому назначено лишение свободы на 21 год", - сообщили агентству в Саракташском районном суде.По данным суда, священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава"."Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осуждённого денежные средства в их пользу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалования", - уточнили агентству в суде.
https://ria.ru/20211122/nasilie-1760118807.html
https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756816043.html
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происшествия, оренбургская область, религия
Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Суд в Оренбуржье приговорил священника Стремского к 21 году колонии за насилие над детьми
УФА, 24 дек - РИА Новости.
Саракташский районный суд в Оренбургской области
признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значились 11 детей.
В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу шло в закрытом режиме с 2 октября 2020 года. В пятницу состоялось оглашение приговора.
"За совершение преступлений против половой неприкосновенности Стремскому назначено лишение свободы на 21 год", - сообщили агентству в Саракташском районном суде.
По данным суда, священника также на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена "Родительская слава".
"Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с осуждённого денежные средства в их пользу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалования", - уточнили агентству в суде.