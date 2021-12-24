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В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год - РИА Новости, 28.12.2021
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год
Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-24T14:14
2021-12-24T14:14
2021-12-28T14:14
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора."Поступают обращения от бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников", — заявил глава региона Владимир Владимиров.Уточняется, что эпидобстановка на Ставрополье позволяет принять такое решение. Обязательные QR-коды не будут действовать на территории края вплоть до 20 января 2022 года.По мнению представителей туротрасли, благодаря отмене ограничений, путешественники смогут спокойно отдохнуть во время новогодних каникул.
https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html
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РИА Новости
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14:14 24.12.2021 (обновлено: 14:14 28.12.2021)
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год
Власти Ставрополья отменили обязательные QR-коды до 20 января 2022 года