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В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год

В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год - РИА Новости, 28.12.2021

В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год

Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-24T14:14

2021-12-24T14:14

2021-12-28T14:14

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора."Поступают обращения от бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников", — заявил глава региона Владимир Владимиров.Уточняется, что эпидобстановка на Ставрополье позволяет принять такое решение. Обязательные QR-коды не будут действовать на территории края вплоть до 20 января 2022 года.По мнению представителей туротрасли, благодаря отмене ограничений, путешественники смогут спокойно отдохнуть во время новогодних каникул.

https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html

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