Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211224/stavropolskiykray-1765824073.html
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год - РИА Новости, 28.12.2021
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год
Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-24T14:14
2021-12-28T14:14
туризм
отдых
ставропольский край
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
владимир владимиров
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734415342_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_7c2a95d3eb05cce92b30c5104448c36e.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора."Поступают обращения от бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников", — заявил глава региона Владимир Владимиров.Уточняется, что эпидобстановка на Ставрополье позволяет принять такое решение. Обязательные QR-коды не будут действовать на территории края вплоть до 20 января 2022 года.По мнению представителей туротрасли, благодаря отмене ограничений, путешественники смогут спокойно отдохнуть во время новогодних каникул.
https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734415342_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_ea52e559156475ec18c4bdac440ca3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, ставропольский край, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), владимир владимиров, туристы, туризм, праздники, qr-код
14:14 24.12.2021 (обновлено: 14:14 28.12.2021)
 
В Ставропольском крае отменили QR-коды на Новый год

Власти Ставрополья отменили обязательные QR-коды до 20 января 2022 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на гору Бештау перед грозой в Пятигорске, Ставропольский край
Вид на гору Бештау перед грозой в Пятигорске, Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края отменили QR-коды на Новый год, сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу губернатора.
"Поступают обращения от бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников", — заявил глава региона Владимир Владимиров.
Уточняется, что эпидобстановка на Ставрополье позволяет принять такое решение. Обязательные QR-коды не будут действовать на территории края вплоть до 20 января 2022 года.
По мнению представителей туротрасли, благодаря отмене ограничений, путешественники смогут спокойно отдохнуть во время новогодних каникул.
Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 08:00Туризм
Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России
 
ТуризмОтдыхСтавропольский крайНовый годНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Владимир ВладимировтуристыТуризмпраздникиQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:49Россия не намерена возвращаться к "железному занавесу", заявили в МИД
19:46В Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по QR-кодам
19:35В Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили Путину
19:33В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ
19:27В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
19:06В "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работу
18:57Глава СПЧ рекомендовал дать "Мемориалу"* шанс исправиться
18:44Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат
18:43Новая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавной
18:39Умер один из братьев-близнецов Богданофф
18:37Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТРЦ 0:22
18:35СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками
18:35Бастрыкин назвал западные игры и кино оружием против России
18:33Бастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войны
18:28В Турции поддержали территориальную целостность Украины
18:27Премьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции Запада
18:26Дочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"
18:19В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг
18:09Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
18:07Эрдоган назвал цель Турции
Лента новостейМолния
Россия не намерена возвращаться к "железному занавесу", заявили в МИДВ Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по QR-кодамВ Ленобласти нашли альтернативу стройке, о которой говорили ПутинуВ Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИВ Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ "Мемориале"* заявили, что найдут законные способы продолжать работуГлава СПЧ рекомендовал дать "Мемориалу"* шанс исправитьсяЗапад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломатНовая MIUI 13 для сделает работу смартфонов Xiaomi плавнойУмер один из братьев-близнецов БогданоффПоявилось видео конфликта со стрельбой у московского ТРЦСК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подросткамиБастрыкин назвал западные игры и кино оружием против РоссииБастрыкин назвал радикализацию молодежи частью гибридной войныВ Турции поддержали территориальную целостность УкраиныПремьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции ЗападаДочери Кадырова присвоили звание "Заслуженный работник культуры Чечни"В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслугСуд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источникЭрдоган назвал цель Турции