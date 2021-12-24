https://ria.ru/20211224/soyuzmultfilm-1765384309.html

"Союзмультфильм" покажет новые приключения "Вовки в Тридевятом царстве"

"Союзмультфильм" покажет новые приключения "Вовки в Тридевятом царстве" - РИА Новости, 24.12.2021

"Союзмультфильм" покажет новые приключения "Вовки в Тридевятом царстве"

"Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko представят праздничный короткометражный фильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве", который станет подарком... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:04

2021-12-24T19:04

2021-12-24T19:04

культура

союзмультфильм

юлиана слащева

чебурашка

новости культуры

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Союзмультфильм" и мультимедийный сервис Okko представят праздничный короткометражный фильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве", который станет подарком анимационной студии к новогодним праздникам, сообщили в ее пресс-службе.Ранее председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала РИА Новости о том, что анимационная студия готовит детям подарок-сюрприз к Новому году.Онлайн-премьера короткометражки состоится 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".Эпизод создан по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке, который не хотел трудиться и мечтал о "сказочной жизни", пока не оказался в настоящем Тридевятом царстве. По сюжету нового мультфильма главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где полным ходом идет подготовка к Новому году. Однако оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка ссорится с Морозко, что приводит ни много ни мало к отмене зимы. Недовольный этим внезапным обстоятельством Царь грозит незадачливому герою суровым наказанием, и теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник."Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для "Союзмультфильма" доброй традицией. Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев "золотой коллекции". Уверена, захватывающие приключения непутевого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей", - отметила Слащева.

https://ria.ru/20211217/multfilm-1764182109.html

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союзмультфильм, юлиана слащева, чебурашка, новости культуры